Trámite de presupuesto y reforma tributaria arrancó a distintos ritmos

Roger Vélez (I)

El tratamiento de la proforma presupuestaria 2022 y la propuesta de reforma tributaria inició a distintos ritmos en la Asamblea. Esto, después de que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) resolvió enviar los textos a dos comisiones distintas el pasado martes 2 de noviembre.

A diferencia de la Comisión de Régimen Económico que todavía no sesiona para arrancar con el análisis del nuevo Presupuesto General del Estado, la Comisión de Desarrollo Económico conoció el proyecto urgente en materia económica y estableció un cronograma para su tratamiento, este jueves 4 de noviembre.

Según la vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Wilma Andrade (ID), la meta es entregar hasta el 14 de noviembre próximo el informe para el primer debate en el Pleno del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del covid-19, presentado por el jefe de Estado, Guillermo Lasso, el jueves pasado.

Hasta el 9 de noviembre se programarán comparecencias de autoridades, expertos, académicos y sector productivo. El cronograma fue aprobado por unanimidad: tres de sus nueve integrantes son del oficialismo, tres independientes, una de la ID, uno de Pachakutik y uno del correísmo.

“Es una normativa que es fundamental para el proceso de reactivación económica que debe tener el país”, aseveró el oficialista Francisco Jiménez, uno de los integrantes de la Comisión.

Andrade explicó que el proyecto se compone de más de 200 artículos, con un enfoque tributario, que apunta a la progresividad y justicia tributaria, que también supone cambios a 19 leyes.

“Yo creo que hay que buscar cómo se le da un equilibrio para que aquellas personas que tienen un patrimonio, pero no es rentable no se sientan afectas (…). Hay que darle un equilibrio a la propuesta, yo creo que no puede ser, de ninguna manera, confiscatorio o que lleve a una contracción económica de los sectores productivos”, señaló.

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño (Pachakutik) evidenció su malestar por el hecho de que la reforma tributaria fuera remitida a la otra comisión. Esta mesa es controlada por Pachakutik y el correísmo.

A través de un comunicado, la Secretaría de Comunicación de la Asamblea defendió la resolución del CAL. “Dada la importancia y complejidad de los temas contenidos, esta es una decisión necesaria y apegada a derecho”, puntualizó. En ambos casos la Asamblea tiene 30 días para pronunciarse.