La rendición de cuentas por parte de instituciones y autoridades del sector público o relacionadas es una obligación contemplada en la Constitución de la República. En este 2024, hay una variación.

Las instituciones que no hayan cumplido dentro del plazo podrán entregar sus formularios del período 2023, desde el 16 de julio hasta el 31 de diciembre del 2024. No obstante, estos informes ya no se considerarán dentro del listado de cumplimiento.

Los cambios en la redición de cuentas en Ecuador

Según informó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), en el caso de requerir asesoría, los funcionarios pueden contactar con los técnicos de la institución.

En este 2024, en ese camino, la entidad aseguró que ha realizado 403 eventos de capacitación a escala nacional, así como 11 763 asistencias técnicas en distintas modalidades. Se sumaron 16 500 seguimientos.

Desde este 2024, hay una variación. Se considera como incumplimiento si en el formulario que se debe llenar no se demuestra que se implementaron todos los pasos de cada fase del proceso, garantizando la participación de la ciudadanía.

El Cpccs indicó que verificará la información revisando todos los enlaces a medios de verificación que incorpore la institución o autoridad.

El plazo oficial para cumplir con la obligación terminará el 30 de junio de este 2024.

¿Quiénes deben rendir cuentas?

La rendición de cuentas es una obligación de las instituciones y entidades del sector público. A este grupo se suman las personas jurídicas del ámbito privado que presten servicios públicos, desarrollen

actividades de interés en el área o manejen recursos de la comunidad.

En el caso del sector público, se trata de los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del Estado.

Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado también deben presentar el informe. Se incluyen, a su vez, las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos, entre otros.

¿Cuál es el objetivo de los reportes?

Entre los objetivos de la rendición de cuentas está egarantizar a la ciudadanía el acceso a la información

de manera periódica y permanente, sobre la gestión pública.

Otro punto es evaluar las acciones u omisiones de los gobernantes y funcionarios que manejen fondos públicos. Prevenir la corrupción es otra premisa.