El presidente Daniel Noboa aprovechó su visita a la provincia de Los Ríos, este jueves 18 de julio de 2024, para referirse a sus adversarios políticos.

El primer mandatario cumplió con una agenda de varias actividades en la provincia, que incluyó la entrega de 10,2 millones de dólares para obras de viabilidad y una reunión del Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente que lideró en Babahoyo.

Justamente, en el evento de entrega de recursos públicos, Noboa dio un discurso en el que, además de comprometerse con “el futuro de la provincia”, se refirió indirectamente a la pugna que mantiene con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Durante su intervención, el presidente dijo: “Estoy aquí para servir, yo cumplí con mis metas económicas, gracias a Dios me lo he ganado trabajando, no como otros pillos que lo que han hecho es contrabandear combustible“.

Si bien el funcionario no mencionó a Álvarez, sus palabras podrían estar relacionadas con la discusión pública que mantiene con el alcalde por el desacuerdo de la garantía soberana comprometida para Monte Sinaí.

Pugna entre Daniel Noboa y Aquiles Álvarez

El distanciamiento entre Daniel Noboa y Aquiles Álvarez parte, de raíz, de sus tendencias políticas.

Por un lado, el presidente llegó al máximo cargo del Ecuador por el partido de derecha Acción Democrática Nacional (ADN); mientras que el alcalde logró liderar la ciudad de Guayaquil apoyado por el movimiento correísta Revolución Ciudadana; aunque este último ha mostrado su deseo de alejarse de su partido.

El primer roce público que mostraron Noboa y Álvarez fue en octubre de 2023, en las fiestas por la Independencia de la ciudad.

En ese momento, el alcalde mostró su molestia, por lo que a su criterio fue un intento de proselitismo político por parte del entonces candidato a la Presidencia, quien realizó un mitin cercano al lugar donde se realizaba la sesión solemne.

Denuncia contra Fuelcorp

La disputa se agravó con la denuncia que hizo la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables contra la empresa Fuelcorp S. A. por una presunta comercialización ilegal de combustibles.

La denuncia presentada el viernes 12 de julio en Fiscalía argumentó que se detectó que Fuelcorp habría adquirido productos hidrocarburíficos de cuatro personas jurídicas no autorizadas. En este grupo constan las gasolineras Codepesa Grasgrupco, compañía de la familia Alvarez.

Codepesa es una empresa familiar que la conforman el alcalde, sus hermanos y otras seis personas naturales y jurídicas.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, reaccionó afirmando que la denuncia es producto de una retaliación por la garantía soberana para que el Municipio acceda a un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

¡Haremos historia en Monte Sinaí! 💪



Hoy, el alcalde @aquilesalvarez, recorrió las calles de este sector para garantizar que sus pedidos serán una realidad.



Miles de familias se beneficiarán de contar con agua potable en sus hogares.



Luchemos juntos por una #CiudadDeTodos pic.twitter.com/9SGDqbdO5D — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) July 9, 2024

Garantía soberana para Monte Sinaí

Para Álvarez, todo arrancó luego de confrontar al gobierno de Daniel Noboa y mencionar que “no hay Estado”.

La polémica gira en torno a una garantía soberana comprometida y firmada por el Gobierno en favor de la Alcaldía.

Este compromiso estará destinado para la construcción del quinto acueducto en el sector de Monte Sinaí, que una vez sea adjudicado, tardará 18 meses en finalizarse.

Daniel Noboa, en un enlace radial del 8 de julio, dijo que no es obligación del Gobierno dar la garantía soberana.

Además, apuntó que no se trata solo de firmar un papel, pues, compromete la capacidad de endeudamiento del Estado.

Por su parte, Álvarez ha mostrado su inconformidad con la demora en el cumplimiento de la garantía soberana, que se ha retrasado por cuatro meses.

Distanciamiento entre Álvarez y Noboa

En declaraciones brindadas en Radio Centro, este miércoles 17 de julio, Aquiles Álvarez habló del distanciamiento que mantiene con Daniel Noboa.

Al ser consultado sobre la mala relación que existe entre la Alcaldía y el Gobierno, el alcalde dijo:

“Es público y notorio (el distanciamiento), aquí hay una persecución (…) nosotros con valentía afrontaremos el tema, y no vamos a tirar cortinas de humo, ni me voy a prestar como ‘pato’ (…) del Gobierno”, señaló.

“Nosotros hemos demostrado que siempre estamos con las puertas abiertas con el Gobierno (…) pero si uno tiene que defender las causas y eso le molesta al Gobierno, que podemos hacer”, puntualizó.

Dos sesiones solemnes por las Fiestas Julianas

La rivalidad evidenciada entre Álvarez y Noboa se reflejará el jueves 25 de julio, en el cierre de las Fiestas Julianas de Guayaquil.

Ese día se prevé dos reuniones solemnes por los 489 años de fundación de la ciudad, una por parte de la Alcaldía y otra por la Gobernación del Guayas.

Aquiles Álvarez realizará su sesión en el Palacio de Cristal, mientras que Daniel Noboa participará de la reunión organizada entre los miembros del Gobierno.

Ambas autoridades no han brindado mayor información de los eventos.

Prefecto de Manabí, Leonardo Orlando

En el contexto de la disputa entre Daniel Noboa y Aquiles Álvarez, el alcalde también se refirió al Prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, quien es parte de su mismo movimiento político.

“Al presidente le molesta que se lo confronte, cuatro meses esperando por una garantía soberana (…) con todo el cariño, pero con Leonardo Orlando yo estoy decepcionado por estar detrás del presidente rogándole (…) hace un show por un papel cuando es una obligación, a mí no me parece”, comentó el alcalde.

Por su parte, el Prefecto solo se limitó a responder que estos comentarios le parecieron “innecesarios e inexplicables”.

“Eso no se hace a un compañero (…) fue absolutamente innecesario, no es noble (…) ya debemos dejar la violencia y el odio político”, refirió Orlando.