PSC condiciona apoyo para juicio político contra Guillermo Lasso

Esteban Torres, coordinador de bancada del PSC, en sesión 851 del Pleno. Foto: Asamblea

Roger Vélez (I)

El Partido Social Cristiano (PSC) y el correísmo aún no logran un acuerdo para presentar el pedido de juicio político en contra del presidente, Guillermo Lasso, mientras las sesiones presenciales de la Asamblea siguen suspendidas.

El coordinador de bloque del PSC, Esteban Torres, acudió este miércoles 8 de marzo al Palacio Legislativo, para aclarar su postura a la prensa. “La bancada socialcristiana no firmará nada en donde no participe y no dará los votos en donde no participe”, enfatizó.

Torres señaló que la presentación del juicio político necesita sustentos distintos al que contiene el informe no vinculante de la comisión ocasional que investigó a Lasso por una supuesta trama de corrupción en empresas públicas y la presunta operación de la mafia albanesa.

La Corte Constitucional

“Se sigue dialogando respecto de la configuración del texto, es un texto que requiere preparación si queremos que pase el filtro de la Corte Constitucional”, dijo Torres y pronosticó que la solicitud será presentada la próxima semana.

Torres insistió en que su bloque no encuentra méritos para acusar al Primer Mandatario de supuestos delitos contra la seguridad del Estado, sino por supuestas omisiones en delitos contra la administración pública. Ambas causales son defendidas por el correísmo y están previstas en el artículo 129 de la Constitución para un juicio político al Jefe de Estado.

Habla el correísmo

Gisela Garzón, asambleísta del correísmo, señaló que su bancada reúne por sí sola las 46 firmas que se requieren para pedir el juicio político, pero que esperan agotar los diálogos para sumar a otra bancada a esta causa.

“Al menos el planteamiento nuestro es que no seamos únicamente nosotros, sino que otra bancada más se sume y eso es importante, por lo que he dicho anteriormente, porque asumamos como Pleno la responsabilidad de fiscalizar”, señaló.

Indecisiones

La legisladora fustigó que asambleístas de Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID) marcaran distancias con el informe que se aprobó con 104 votos el sábado pasado. “O no leyeron el informe o, efectivamente, lo que hicieron es usar el voto para presionarle al Gobierno y cotizarlo al alza y eso es preocupante”, dijo.

Salvador Quishpe, coordinador del bloque de Pachakutik, y Yeseña Guamaní, de la Izquierda Democrática (ID), aseguraron que sus bancadas no han decidido si apoyan o no el juicio político, y que todo dependerá de las causales que se presenten.

“Nosotros no vamos a firmar mientras no haya una decisión colectiva. No tenemos una posición ni a favor ni en contra, podría ser que sí o podría ser que no”, dijo Quishpe.

Sesiones virtuales

El Pleno de la Asamblea sesionará de forma presencial este jueves 9 de marzo en Portoviejo y allí se esperan diálogos entre bancadas por esta causa. Desde que se aprobó el informe, el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela (ind.), dispuso sesiones virtuales sin una justificación clara para los legisladores en medio de las tensiones políticas.

Más noticias:

Visita nuestros portales: