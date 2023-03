Correísmo sin apoyo de otros bloques para pedir juicio político contra Guillermo Lasso

El pleno de la Asamblea Nacional se reúne para debatir y resolver sobre el informe de juicio político contra el presidente Guilllermo Lasso. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Roger Vélez

El correísmo aún no logra sumar fuerzas con otras bancadas para presentar la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, en la Asamblea Nacional. Al momento, solo está confirmada la participación de Viviana Veloz, asambleísta de este bloque, como interpelante.

Asambleístas de Pachakutik y de la Izquierda Democrática (ID) marcaron distancias con ese bloque este martes 7 de marzo del 2023. Eso, a pesar de que tres días atrás votaron juntos para aprobar el informe no vinculante, que fue presentado por la comisión ocasional para este fin.

“Las causales que pretenden darse en este juicio político no son claras ni evidentes para sancionarle al Presidente de la República. Eso tiene que conocer el país. No podemos bajo un show político sancionar a algo que no es coherente”, dijo Jéssica Castillo, de la bancada de Pachakutik.

Los asambleístas Alejandro Jaramillo y Wilma Andrade, de las dos facciones de la Izquierda Democrática (ID), también se pronunciaron en este sentido. Fueron parte de los 104 legisladores que votaron por el informe el sábado pasado. Así, el correísmo no encuentra apoyos por el juicio político a Guillermo Lasso.

Andrade enfatizó que su bancada no firmará la solicitud, “si es que no se establece de manera contundente y singularizada la infracción prevista en el artículo 129 de la Constitución para iniciar el juicio político al Presidente de la República".

Falta de elementos contra Guillermo Lasso

“Nos han hecho perder 40 días para sacar un informe patojo, un informe que no tiene los elementos suficientes, cuál es la participación que tiene el Presidente de la República con los sectores estratégicos, con las empresas públicas. Eso es lo lamentable”, señaló Jaramillo.

El legislador aseguró que votaron a favor del informe como un llamado de atención al presidente Lasso para que rectifique. “Nosotros pusimos los votos el día sábado para que el Presidente rectifique todo ese desgobierno que vive nuestra nación”, dijo.

Agregó que dentro de la Asamblea hay otras intenciones como la de su presidente, Virgilio Saquicela (ind.), quien se estaría “frotando las manos” para suceder a Lasso en Carondelet.

Asimismo, Castillo defendió la votación de Pachakutik. “Votamos a favor por la cuestión política. No podemos decirle al país: no existe corrupción, no existen narcopolíticos en nuestro país”, sostuvo.

La legisladora aseveró que Pachakutik está considerando presentar con la ID el juicio político contra Lasso, algo que fue descartado por asambleístas de este partido. Así, de apoco el correismo deja de contar apoyos para pedir el juicio político a Guillermo Lasso.

'Es contradictorio'

Viviana Veloz, asambleísta del correísmo y quien encabezó la Comisión ocasional criticó la postura de estos legisladores. Ella confirmó a este Diario que su bancada la designó como interpelante para este proceso.

“Yo respeto los criterios de los legisladores. Es contradictorio que el día sábado hayan dado su voto a favor para aprobar este informe y hoy tengan otra postura. No quiero pensar que están cotizando su voto en este momento”, manifestó Veloz.

La legisladora no descartó que otro de los interpelantes sea de las filas del Partido Social Cristiano (PSC), pero esa bancada todavía no ha confirmado si apoyará la solicitud. Matizó que la ID y Pachakutik no se caracterizan por actuar de manera orgánica en el Parlamento.

Veloz aseguró que la solicitud será presentada hasta este viernes 10, o a más tardar la próxima semana, pese a que su bancada por sí sola reúne más de las 46 firmas de apoyo que se requiere para este trámite. Aun así, el correísmo no tiene los votos suficientes para le juicio político a Guillermo Lasso.

El juicio político

“La gran pregunta es, si durante 40 días hablaron algunos legisladores de que esto iba ser lo más urgente, lo más inmediato, porque el país necesitaba salidas. ¿Qué están esperando? Hasta ahora no tienen ni las firmas, ni el ponente ni las causales. Nuevamente le mintieron al país”, concluyó Juan Fernando Flores, jefe de bloque del oficialismo.

Si se presenta el pedido, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) deberá calificar la solicitud y requerir un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional.

