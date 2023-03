Reacciones encontradas tras aprobación del informe que recomienda juicio político a Guillermo Lasso

Con 140 votos se aprobó el informe que recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

La aprobación del informe que recomienda a la Asamblea llevar a juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, ha generado reacciones de diversos actores políticos.

La asambleísta Viviana Veloz, de la bancada UNES, señaló en su cuenta de Twitter: "Presidente Lasso, la Asamblea en nombre del pueblo con 104 votos le ha dicho ¡BASTA! Le queda poco tiempo en el poder. El juicio político es inminente. No podrá escapar de sus delitos políticos. Tenga algo de dignidad y permita una transición en paz por el bien del Ecuador".

Presidente Lasso, la Asamblea en nombre del pueblo con 104 votos le ha dicho ¡BASTA! Le queda poco tiempo en el poder. El juicio político es inminente. No podrá escapar de sus delitos políticos. Tenga algo de dignidad y permita una transición en paz por el bien del 🇪🇨. pic.twitter.com/BQr3QKEwPD — Viviana Veloz (@VivianaVeloz18) March 4, 2023

Mario Cuvi, viceministro de Gobernabilidad, también reaccionó ante la decisión de la Asamblea. El funcionario señaló: "Ecuatorianos: tranquilos. Lo de hoy es solo más show desde la Asamblea. La votación y aprobación de informe no tiene valor legal. Todos quieren mostrarse como 'fiscalizadores' para ocultar la verdad: no han hecho nada positivo por el país. Aún no existe juicio político".

Cuvi explicó que "un juicio político puede empezar con pedido de 1 asambleísta y 46 firmas. Sin embargo, el informe aprobado cambiando cosas a última hora es un retaso mal armado que no vincula al Presidente de la República. Lo importante: la votación de hoy no tiene valor legal alguno".

Ecuatorianos: tranquilos.



Lo de hoy es solo más show desde la asamblea. La votación y aprobación de informe no tiene valor legal.



Todos quieren mostrarse como “fiscalizadores” para ocultar la verdad: no han hecho nada positivo por el país.



Aún no existe juicio político. — Mario Cuvi (@mariocuvi) March 4, 2023

Virgilio Hernández, parlamentario andino, señaló por su parte: "Para gobernar se requiere legitimidad! Al Pdte @LassoGuillermo:

No le apoya 9 de cada 10 ecuatorianos. 85% rechaza su gestión. 104 asambleístas de 137 apoyan juicio político!

Solo le queda la canalla mediática, FFAA, Policía y un sector de la banca! #LassoAJuicio".

