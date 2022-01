Ecuador tiene 3 propuestas sobre uso progresivo de la fuerza; Lasso enviará una más

Roger Vélez. Redactor (I)

El anuncio del Ejecutivo de presentar una nueva propuesta para regular el uso progresivo de la fuerza provoca críticas en la Asamblea. La Comisión de Seguridad ofreció este lunes 24 de enero del 2022 que hasta mayo próximo entregará el informe para primer debate de otras iniciativas similares que están en trámite.

Las reacciones se dan después del pronunciamiento que hizo el presidente Guillermo Lasso el domingo 23 de enero en Guayaquil, después de una ola de muertes violentas. Allí señaló que se requieren cambios profundos en las leyes que amparan el trabajo de la fuerza pública.

Propuesta del Ejecutivo

Fecha de presentación prevista: 25 de enero del 2022.

Contenido:

Autorizar el uso progresivo de la fuerza, en respaldo a los policías y militares e incluir cambios a otros cuerpos legales.

Reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado para mejorar la cooperación entre las Fuerzas Armadas y la Policía, sin necesidad de una declaratoria de estado de excepción.

Patrocinio legal del Estado a los uniformados cuando sean sometidos a investigaciones o juicios por el cumplimiento de sus funciones.

Reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para diligencias en investigaciones en casos donde el sospechoso sea un policía o militar en cumplimiento de sus funciones.

Creación del delito de terrorismo en centros de privación de libertad.

Para disminuir el peligro de fuga se especificará que “no será necesario que el juez notifique al sospechoso cuando el fiscal pide su detención con fines de investigación”.

Apoyo total a la fuerza pública del Ecuador para garantizar la seguridad y proteger a la ciudadanía. 🇪🇨 pic.twitter.com/dJQvcZo7BF — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) January 24, 2022

Iniciativas en trámite en la Asamblea

1. Propuesta de César Litardo, expresidente del Legislativo.

Fecha de presentación: 28 de abril del 2021

Contenido:

Auspicia una iniciativa entregada por el Ministerio de Gobierno y la Policía, en el último mes de la administración del expresidente Lenín Moreno.

El objetivo es “regular el uso legal, proporcional, adecuado y necesario de la fuerza como facultad privativa del Estado, para su ejercicio a través de la Policía Nacional”.

Norma el accionar de otras entidades complementarias en la seguridad, lo que incluye a Fuerzas Armadas, agentes de tránsito, municipales, metropolitanos, aduaneros y guías penitenciarios.

Se establecen cinco niveles de acción por parte de los uniformados. En el último se justifica la fuerza letal ante una amenaza. “Es la utilización de fuerza letal o de armas de fuego con munición letal, a efecto de neutralizar la actuación antijurídica violenta o agresión letal de una o varias personas, en salvaguarda de la vida de la o del servidor o de un tercero”, dice.

En el articulado se define como agresión letal de una o varias personas a la “acción que pone en peligro inminente de muerte o lesiones graves al servidor (policial) o a las personas”. Precisa seis acciones para el manejo de disturbios.



2. Propuesta de César Solórzano, exvicepresidente de la Asamblea

Fecha de presentación: 8 de febrero de 2021.

Contenido:

Incluye principios y enfoques, acorde a estándares internacionales: Protección a la vida e integridad personal, Dignidad humana, Igualdad y no discriminación, Igualdad, proporcionalidad y progresividad, Excepcionalidad, absoluta necesidad, Rendición de cuentas y Garantías del debido proceso.

3. Propuesta de Marcela Holguín, asambleísta de Unes.

Fecha de presentación: 5 de noviembre del 2021

Contenido:

Prohibir el uso de animales en la disuasión de manifestaciones, motines, asonadas o cualquier otra afectación de orden público.

Los animales solo apoyarán a la fuerza pública en funciones como el registro de personas e implementos y en el desplazamiento de uniformados en zonas rurales.

Evitar que los animales sean expuestos a proyectiles y elementos contundentes durante las manifestaciones y protestas.

Evitar elementos químicos utilizados en las manifestaciones como los gases lacrimógenos.

Cuestionamientos a planteamientos de Lasso para combatir inseguridad

En la víspera de que el Ejecutivo entregue su propuesta, los legisladores ya empezaron a definir sus posturas. En la Izquierda Democrática (ID), Unión por la Esperanza (Unes, correísmo) y el Partido Social Cristiano (PSC) consideran que el problema de la inseguridad no se soluciona con leyes. Mientras, desde la Corte Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo se pide ir más allá.

Los asambleístas y autoridades expresaron sus reacciones:

Ramiro Narváez (ID), presidente de la Comisión de Seguridad: ‘Informe para primer debate tendrá tiempo récord‘

“Considero que más oportuno que enviar un nuevo proyecto, hubiese sido que nos envíen los aportes, las observaciones, la necesidad legislativa para incorporarla en el procesamiento de la unificación de los tres proyectos de ley que están en trámite. Sin embargo, entiendo que por un tema publicitario, de populismo, un tema de mostrarle al Ecuador que algo están haciendo desde el Ejecutivo va a presentar este proyecto de ley. Procesar una ley históricamente ha llevado años. Esperamos que la ley para el uso progresivo de la fuerza esté lista hasta mayo para primer debate, ese es un tiempo récord, a pesar de que no era una prioridad en la agenda legislativa”.

Esteban Torres, jefe de bloque del PSC: ‘Esto no se soluciona con leyes’

“Hay que ser muy claros: esto no se soluciona con más reformas al COIP. Esto no se soluciona con leyes sobre leyes. La ley para regular el uso progresivo de la fuerza está este momento en discusión en la Asamblea Nacional. Es realmente inefectivo e inoficioso enviar un nuevo proyecto, lo que compete en estos momentos es presentar las observaciones y luego de que sea aprobada en la Asamblea tomar una decisión con el veto como mejorar la redacción. Incrementar los delitos en el COIP, proponer leyes sobre leyes no es lo efectivo, se tienen que tomar decisiones concretas”.

Paola Cabezas, jefa de bloque de Unes: ‘Hace falta liderazgo y presupuesto‘

“Aquí hace falta liderazgo, concatenar políticas públicas y contribuir con los recursos y estrategias para que la Policía Nacional pueda hacer su trabajo. Esto no es cuestión de leyes, es voluntad porque con las mismas leyes el Ecuador estuvo en el tercer lugar de la región de los países más seguros. El uso de progresivo de la fuerza se encuentra en la ley, existe un procedimiento para que la Policía Nacional pueda actuar”.

Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia: ‘El mundo no cambia por actos normativos’

“Yo creo que hay varios aspectos del COIP que podrían y deberían ser reformados en aras de conseguir un procedimiento penal. Hoy por hoy el COIP tiene el mismo procedimiento y normas procesales para juzgar un caso de corrupción o para juzgar el robo de un celular en la calle, de modo tal que debemos pensar si es que es necesario tener instituciones procesales especializadas y específicas para luchar contra la delincuencia organizada. Lo que sí creo es que el mundo no cambia por actos normativos, no desprecio el cambio normativo, lo que quiero decir es que nunca será suficiente, hay que ver más allá, si se trata del problema de la inseguridad tenemos que hablar de políticas criminológicas”.

Christian Nieto, director nacional de protección nacional de la Defensoría del Pueblo: ‘Unidad para política pública’

“Yo creo que debemos partir de empoderarle mucho más al policía, pero uniéndonos como una política pública de seguridad ciudadana. No podemos entrar a decir: estamos nosotros contra la inseguridad, matemos a todos. No puede ser eso porque entraríamos en una barbarie”.

Jorge Pinto, asambleísta de Creo: ‘Una cosa es ejercer la fuerza, otra cosa es abusar‘

“Aquí nadie está hablando de una ley que le permita al policía asesinar, estamos hablando de una ley que defienda a ciudadanos y le permita al policía defender su propia vida. Una cosa es ejercer la fuerza, otra cosa es abusar”.