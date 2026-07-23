Partido Socialista debate acoger a los candidatos de la Revolución Ciudadana en sus listas

El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) debate la posibilidad de acoger a los candidatos del movimiento correísta, Revolución Ciudadana (RC), informó su presidente Gustavo Vallejo, este jueves 23 de julio de 2026, durante el Consejo Consultivo Nacional de Organizaciones Políticas, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El Partido Socialista Ecuatoriano frente a los candidatos de la Revolución Ciudadana

La discusión surge tras la suspensión del Movimiento Amigo, por un periodo de nueve meses, como lo informó EL COMERCIO, el pasado viernes 17 de julio de 2026.

. Vallejo afirmó que el PSE lleva a cabo este debate “con absoluta transparencia”, considerando la inclusión de los candidatos de la RC en las listas para las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre, siempre que renuncien a sus candidaturas titulares.

Preocupación por posibles cancelaciones o suspensiones de movimientos y partidos

Vallejo también mencionó que el PSE solicitó un pronunciamiento al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre su ámbito de acción en relación con posibles cancelaciones o suspensiones de candidaturas.

“En los próximos días convocaremos provincia por provincia para saber lo que está pensando la militancia del partido sobre este tema”, indicó.

Tras la suspensión de Amigo, el expresidente y líder de la RC, Rafael Correa, indicó en sus redes sociales que existiría la posibilidad de que los organismos electorales también sanciones al PSE.

Declaraciones del CNE sobre los candidatos del Movimiento Amigo

Por su parte, Juan Carlos González, director nacional de Organizaciones Políticas del CNE, expresó que los precandidatos del Movimiento Amigo sí pueden postularse por otra organización política.

Esto ocurre una vez que se anulan los formularios de esa organización en el sistema, permitiendo así que el precandidato quede desbloqueado y pueda participar con otra agrupación.

Proceso transparente y eficiente

Durante la instalación del Consejo Consultivo Nacional de Organizaciones Políticas, el presidente del CNE, José Cabrera, aseguró que esta institución garantiza un proceso transparente, técnico, imparcial y eficiente, asegurando igualdad de condiciones para todos los participantes.

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