Noboa prevé que la economía de Ecuador crezca cerca del 3 % en 2026

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este lunes 26 de octubre de 2026 que la economía nacional crecerá cerca del 3 % durante este año. El mandatario también expresó su expectativa de reducir la pobreza hasta el 18 %, un nivel que calificó como el más bajo en la historia del país.

Durante una entrevista con Radio Sucre, Noboa señaló que el promedio de pobreza de los últimos siete años se ha ubicado entre el 24 % y el 25 %. Sus proyecciones económicas se conocen después de que el Banco Central del Ecuador (BCE) revisara al alza su estimación de crecimiento para 2026, a partir de una actualización que tomó en cuenta la evolución de los principales factores internos y externos que inciden en la actividad productiva.

El Banco Central revisó al alza la proyección económica de Ecuador

En septiembre de 2026, el BCE elevó su previsión de crecimiento económico para este año. En abril, la entidad estimaba una expansión del 2,5 %, pero después actualizó sus cálculos con base en el comportamiento de las variables que influyen en la producción nacional.

Según las proyecciones del organismo, el consumo de los hogares aumentaría un 3,3 % durante 2026. La Formación Bruta de Capital Fijo, que refleja la inversión en activos fijos, crecería un 5,8 %. Mientras tanto, las exportaciones de bienes y servicios registrarían una expansión del 3,8 %.

En el sector externo, el Banco Central calcula que Ecuador cerrará el año con un superávit de 4 587 millones de dólares en la cuenta corriente. Las remesas también seguirían aportando ingresos a la economía nacional y respaldando el consumo de los hogares.

En el ámbito monetario y financiero, el crédito al sector privado crecería un 10,9 % y las captaciones aumentarían un 11,5 %. El BCE también proyecta una inflación promedio anual del 2,1 % y unas Reservas Internacionales de aproximadamente 11 239 millones de dólares al cierre de 2026.

Estas previsiones forman parte de la actualización que realizó la entidad sobre el desempeño económico del país. Sin embargo, el organismo también evaluó posibles riesgos para la actividad productiva, especialmente por los efectos que podría generar el fenómeno de El Niño.

El fenómeno de El Niño podría afectar el crecimiento en 2027

Como parte de su actualización económica, el BCE incorporó un análisis sobre los posibles efectos de El Niño en Ecuador. El ejercicio contempló dos escenarios, uno moderado y otro fuerte, cuyos mayores impactos podrían concentrarse en 2027.

La entidad consideró que las posibles afectaciones a la producción, las exportaciones y los precios podrían reducir el crecimiento económico previsto para ese año. En comparación con el escenario base, un fenómeno moderado restaría 0,5 puntos porcentuales al crecimiento de 2027. En cambio, uno fuerte podría reducirlo en 1,4 puntos porcentuales.

A los posibles efectos económicos se suman los riesgos para la población. Carolina Lozano, titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), señaló que más de 1,3 millones de personas podrían estar expuestas a los impactos del fenómeno. De ese total, 145 523 personas podrían llegar a una condición de damnificadas.

Lozano recordó que el Gobierno ha previsto un presupuesto consolidado interinstitucional de 650 millones de dólares para financiar acciones de prevención, reducción del riesgo y respuesta ante El Niño.

Mientras las autoridades contemplan esos escenarios, las lluvias ya han dejado personas afectadas en el país. El reporte más reciente de la SNGR indica que 30 534 personas han resultado impactadas por las precipitaciones registradas desde el 29 de agosto, fecha en la que Ecuador declaró la alerta roja.

La temporada invernal también deja tres personas fallecidas, según el informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

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