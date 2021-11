Carondelet tiene 10 días para contestar observaciones de la Proforma 2022

Diana Serrano (I)

El Ejecutivo tiene 10 días para responder las observaciones de la proforma presupuestaria hechas por la Asamblea Nacional, el pasado 18 de noviembre del 2021.

El plazo empieza a correr al día siguiente que el Legislativo notifique al Ejecutivo con la resolución de las observaciones. Hasta horas de la mañana de este viernes 19 de noviembre, aún no se había hecho la notificación.

De todas formas, terminado el plazo, el Presidente de la República puede acatar las observaciones y enviar una nueva proforma o también puede ratificarse en su propuesta original.

Entre las principales observaciones hechas por el Pleno de la Asamblea está la asignación de recursos para salud, educación y educación superior.

Para los dos primeros rubros, el Legislativo señala que no se cumple con el incremento anual de 0,5% como establece la Constitución. En eso coinciden expertos económicos como Fausto Ortiz, ex ministro de Economía quien explicó que el Gobierno comete un error en el mecanismo para definir el incremento; por ejemplo, “compara el aumento con el presupuesto devengado del año y no el inicial del año previo”, dijo.

Para Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, el porcentaje de aumento no se ha cumplido desde el inicio y ahora es más complicado debido a la situación económica del país.

En las comparecencias durante el debate del documento en la Comisión de Régimen Económico el Gobierno ha defendido sus asignaciones.

Por ejemplo, en los temas de salud y educación, el ministro de Finanzas, Simón Cueva sostuvo que para el incremento se ha establecido la metodología de comparar con el presupuesto codificado; es decir con lo ejecutado y lo proyectado hasta culminar el año. Así se ha hecho desde el 2015, según el funcionario.

Mientras que para el tema de recursos para las universidades y escuelas politécnicas se justificó el incremento comparando con las asignaciones iniciales de años pasados y con las variaciones por los ingresos de gestión propia.

Aquí un detalle de las observaciones con lo que consta en la proforma y con lo que han argumentado los diversos entes gubernamentales sobre las asignaciones, frente a lo requerido por el Pleno de la Asamblea: