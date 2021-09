Guillermo Lasso: ‘Mesas para TLC con China se instalarán inmediatamente’

Gonzalo Ruiz Álvarez Subdirector (I)

La ONU dice que se viene el cambio climático acelerado. ¿Cuál es la filosofía del Gobierno en esa línea?

Lo voy a explicar con una decisión que tomé y es ampliar el nombre del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y Transición Ecológica. Somos el primer país latinoamericano que asume con este concepto una transición ecológica hacia una economía circular, hacia una economía sustentable, hacia una economía que respete al medioambiente, sin renunciar a oportunidades que pueden permitirnos generar nuevas inversiones, nuevos empleos.

¿Cómo sobrellevar una economía sustentable?

No tenemos que estar en los extremos de un extractivismo salvaje, ni tampoco con un conservacionismo que nos límite el desarrollo. Hay que buscar un equilibrio, con nuevas tecnologías que permitan actividades mineras y petroleras sustentables. El Ministerio de Ambiente ha asumido un rol protagónico en mis reuniones sobre energía, hidrocarburos o minería, pues el Ministro está presente desde el primer momento.

La vacunación fue un reto, muchos cuestionaban el cumplimiento, pero ya se sobrepasó la meta.

Cerramos con 9 000 623 vacunados con las dos dosis y esa cantidad de vacunados representa el 52% de ecuatorianos y cerca del 73% de los mayores de 16 años. Hemos logrado un hito: el 15 de julio y el 17 de agosto rompimos récords mundiales al haber vacunado al 2,5% de la población en un solo día.

Todo el mundo ha puesto de su parte…

El 24 de mayo dije que los ecuatorianos verán la más grande movilización logística. Y ese ha sido el proceso de vacunación. Pero ahí no queda el objetivo, debe ser más ambicioso: vacunar al 85% de la población, para lograr la inmunidad de rebaño.

Ahora hay que levantar la economía.

Ecuador es un país solvente, que tiene capacidad económica. Trabajamos en un proyecto que se llamará la Creación de oportunidades para impulsar la economía, para facilitar el emprendimiento, hacer reformas laborales, leyes que estimulen el empleo y no solo con la antigua Ley Laboral, que lo que ha producido es que solo haya tres empleos formales por cada diez ecuatorianos de la población económicamente activa.

¿Un tratado con China nos beneficia?

Hablé con el presidente Xi Jinping. Fue muy concreto y yo también: las mesas de negociación del tratado de libre comercio se instalarán de inmediato. Me invitó a visitar China por los Juegos Olímpicos de Invierno, en marzo del 2022, y espero para esa fecha poder firmar el tratado de libre comercio con China.

Y seguir adelante hacia todos los países…

Tenemos que pensar en las 10 grandes economías mundiales, que son EE.UU, Europa, Japón, Canadá; y en la número 12, Rusia. Con el presidente Vladimir Putin acordamos iniciar un tratado no solo con Rusia, sino Eurasia, que lidera Rusia.

Pronto llegará la reforma tributaria a la Asamblea. Allí hay tropiezos…

Hay dos objetivos a los que difícilmente alguien se puede oponer. Primero, mayor eficiencia en la recaudación. Segundo, que los que más tenemos paguemos más, especialmente el costo de la pandemia. ¿Quién puede negarse a una propuesta de ese tipo? Si usted coge la lista de los 137 asambleístas y suma el pago de impuesto a la renta de todos ellos, ninguno llega a la cantidad de lo que paga el Presidente de la República. Estamos planteando que quienes más tenemos y más ganamos paguemos más. Me pregunto, ¿quién puede oponerse?

¿Cómo entiende la gobernabilidad?

Con un Gobierno del Encuentro que promueva el diálogo pero que actúe con firmeza. Porque no podemos pasarnos dialogando, hablando, pasan los años y seguimos tal cual, con los mismos indicadores de pobreza. Un Gobierno firme.

¿Cómo obtener los votos en la Asamblea?

Apelo al espíritu patriótico de los 137 asambleístas, que comprendan que obstaculizar al Gobierno no es hacerle un daño a Guillermo Lasso. Le hacen un daño a aquella madre que vive con un dólar al día, a los jóvenes que no estudian la universidad ni consiguen empleo. En caso de que la Asamblea no dé la facilidad para la implementación de un programa económico moderno, pues la consulta popular es una alternativa.

A lo mejor, si mañana es la consulta, gana. En diciembre, no sabemos…

Quiero respetar la institucionalidad del Ecuador y no abusar de la Asamblea, quiero darle la oportunidad de que el Parlamento demuestre a los ecuatorianos que tiene mucho sentido patriótico.

Se juega mucho si pierde.

¿Y por qué pensamos que la vamos a perder? Cuando uno piensa en el interés de los más necesitados… sin duda la vamos a ganar.

Al país le pasan muchas cosas, hay asesinatos, mafias, pero ha decidido poner radares en Manabí…

Durante 14 años, de manera deliberada, los gobiernos que me antecedieron no pusieron radares para el control del tráfico aéreo irregular en Manabí y Santa Elena. Es una actitud antipatriótica que los dos gobiernos que me antecedieron hayan dejado esos territorios libres a las mafias. Yo ya tomé una decisión, y ya estamos trabajando en el cerro de Montecristi para colocar radares. Y hemos decidido invertir para recuperar la soberanía del Estado en las cárceles con escáneres, con inhibidores de teléfonos celulares.

Hay que tener control de las cárceles. Hay que buscar una solución de fondo.

Las cárceles tienen capacidad para 30 000 personas privadas de libertad (PPL) y hay 39 000 PPL. Del exceso de

9 000, unas 5 000 tienen derecho a salir en libertad y permanecen allí. Eso es una violación a los derechos humanos. Tenemos cerca de 3 000 extranjeros como PPL en las cárceles, hay que extraditarlos; la mayor parte es de Colombia. Tuve la posibilidad de hablar con el presidente colombiano, Iván Duque, y me dijo no hay problema, envíamelos. Así que estamos trabajando para deportarlos o extraditarlos, según sea el caso.

Hay pistas aéreas clandestinas, ¿son ubicables?

Decenas. Le hago una pregunta, si usted me lo permite. ¿Por qué existen? ¿por qué no actuaron anteriormente?

Y, claro, hay una pista que le costó al país USD 1 200 millones, la Refinería del Pacífico…

Y aquellos que deforestaron… y ahí no les preocuparon, claro, las causas del medioambiente. Ahora, por el cerro de Montecristi, apenas 2 hectáreas, están que gritan. Usted ya lo ve ahí al señor Yaku Pérez hablando de que se va a afectar a la provisión de agua del Ecuador por 2 hectáreas en Montecristi. Hay muchos actores políticos del Ecuador a los que habría que cuestionar: oiga, señor, y usted ¿por qué defiende esta causa que coincide con los narcotraficantes?

¿Será una simple coincidencia?, pregunto yo.

¿Hay gente en la estructura política, en la estructura de justicia, que tiene connivencia con el narcotráfico, con el delito o con el crimen organizado?

No tengo pruebas, pero no tengo dudas tampoco.