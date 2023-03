Juicio político contra Guillermo Lasso, ¿qué decidirá el CAL?

La solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso fue presentada el jueves, 16 de marzo, en la Asamblea Nacional. Foto: EL COMERCIO

Roger Vélez. Redactor (I)

El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) está convocado a sesión virtual para este viernes, 17 de marzo del 2023, a las 19:45. En el orden del día consta como quinto punto conocer y resolver sobre el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso.

Este organismo está integrado por las siete autoridades de la Legislatura. La mayoría para la toma de decisiones es controlada por la oposición legislativa encabezada por el correísmo, que tiene dos delegados; el Partido Social Cristiano (PSC), con uno, más el exoficialista Virgilio Saquicela, presidente del Parlamento.

El oficialismo tiene un delegado, uno Pachakutik y uno la Izquierda Democrática (ID). Saquicela convocó a sesión de este organismo tres horas después de que la solicitud fue presentada por la oposición legislativa, aunque tenía hasta 76 horas de plazo para hacerlo.

Saquicela explicó que al CAL le corresponderá calificar "la formalidad de la solicitud de juicio político, no el fondo del asunto".

El legislador explicó, por ejemplo, que se deberá verificar que la solicitud reúna, al menos, las 46 firmas que se requieren, a la vez que sus anexos cumplan con los reglamentos para el trámite.

Errores en la solicitud

Esteban Torres, coordinador del PSC, ocupa la primera vocalía en el CAL restó importancia a un error que contiene la solicitud, donde los proponentes invocan un artículo que no corresponde (el 131 en vez del 129) para activar el juicio político contra Lasso, a lo que catalogó de un "lapsus calami".

"Toda la argumentación de la solicitud de juicio está muy bien planteada, así lo han dicho varios abogados, porque aquí lo que se tiene que demostrar es la responsabilidad política. No van a encontrar un desarrollo teórico respecto al grado en el que pudo haber cometido esto, nos hemos cuidado de no especificar si ha sido en calidad de autor -nosotros creemos que evidentemente no es la calidad de autor - o si ha sido, de alguna u otra manera indirecta", dijo.

Otro de los errores detectados en la primera página consiste en que el procedimiento seguirá lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando es el 86, en realidad.

El oficialismo fustigó que cerca de la medianoche de ayer, tras detectar el error, los proponentes remitieran un alcance al CAL. Nathalie Arias, su delegada, consideró que el juicio político "no va a prosperar por una serie de omisiones que pueden ocasionar vicios en el proceso".

Después de que el CAL califique esta solicitud, el expediente irá para un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. "La decisión de la Corte seguramente será política más que jurídica y estaremos atentos a esta decisión, y la vamos a respetar", aseguró Torres.

