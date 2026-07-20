José Merino asume la vocalía del CNE tras la renuncia de Atamaint

El Consejo Nacional Electoral (CNE) experimenta una transformación significativa tras la dimisión de Diana Atamaint. Esta renuncia se presentó ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), lo que llevó al Pleno a oficializar la transición hacia la titularidad de José Merino Abad como nuevo consejero principal.

Transición en el organismo electoral

La incorporación de José Merino se rige por el orden de prelación establecido después del concurso de selección de vocales. Es importante señalar que la paridad de género no influye en esta sustitución específica, lo que ha generado diversas opiniones sobre el proceso.

Perfil del nuevo consejero titular

José Fernando Merino Abad es abogado, graduado por la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo (UEES), y posee una maestría en Administración de Empresas.

En septiembre de 2024, fue posesionado por la Asamblea Nacional como tercer consejero suplente del CNE. Su trayectoria incluye:

Experiencia en compras públicas en la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

en la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). Más de 13 años en la gerencia de una empresa de productos lácteos.

de una empresa de productos lácteos. Candidato a asambleísta suplente por Guayas con el Movimiento Construye en las elecciones anticipadas de 2023.

suplente por Guayas con el en las elecciones anticipadas de 2023. Militancia en el Movimiento CREO entre 2012 y 2018.

Historial y polémicas en el Pleno

Merino no es un rostro nuevo dentro del CNE, ya que participó como vocal suplente anteriormente. Su gestión ha estado marcada por decisiones controvertidas, como su voto a favor de la cancelación de las organizaciones políticas Unidad Popular y Construye.

Durante estos debates, defendió la potestad del organismo, argumentando que “el derecho evoluciona”, aunque enfrentó críticas sobre el cumplimiento de los plazos legales establecidos en el Código de la Democracia.

Estas posturas generaron discrepancias públicas con la consejera Elena Nájera.

El panorama político interno

La configuración de mayorías dentro del CNE es fundamental para la administración del organismo. Actualmente, el presidente José Cabrera lidera la institución y busca mantener la armonía interna.

Merino se perfila como una figura de continuidad en la línea de trabajo que ha mantenido desde su posición anterior como vocal suplente. Al asumir su nuevo cargo, expresó su compromiso con “humildad y un profundo sentido de responsabilidad” a través de su cuenta en la red social X.