Diana Atamaint renuncia al CNE tras más de un mes de dejar la Presidencia

Diana Atamaint presentó su renuncia como consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) el 20 de julio de 2026, poniendo fin a casi ocho años en el organismo electoral. Esta decisión ocurre a pocos meses de las elecciones seccionales anticipadas en Ecuador. Hasta ahora, no se conocen las razones de su dimisión.

La renuncia llegó mediante un oficio presentado el 19 de julio dirigido al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, con copia al presidente del CNE, José Cabrera.

Trayectoria en el CNE

Atamaint integró el CNE desde 2018, cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio designó a los vocales del organismo. Posteriormente, asumió la Presidencia del Consejo, cargo que ocupó durante ocho años. Su renuncia llega más de un mes después de perder la Presidencia del CNE, el 11 de junio de 2026, tras la conformación de una nueva mayoría dentro del organismo.

Contexto de su salida

La renuncia definitiva de Atamaint se produce luego de que el pleno del CNE la removiera de la Presidencia en junio, como recoge una publicación de este medio. Este cambio ocurrió en medio de un pedido de auditoría integral a su gestión, iniciativa impulsada por el actual presidente del organismo, José Cabrera. Sin embargo, a pesar de salir de la Presidencia, Atamaint continuó ejerciendo como consejera.

Logros y desafíos durante su gestión

Con su decisión de dejar también el cargo de consejera, Atamaint cierra una etapa iniciada en 2018. Durante su administración, el organismo organizó distintos procesos electorales y mecanismos de democracia directa. Su gestión coincidió con consultas populares y referendos convocados por los gobiernos de turno. También dirigió elecciones realizadas durante la pandemia de covid-19 y enfrentó un empate técnico antes de una segunda vuelta presidencial.

Atamaint llegó al Consejo Nacional Electoral con el respaldo del movimiento indígena Pachakutik; sin embargo, con el tiempo se distanció de esa organización política.

Apoyo político dentro del CNE

Dentro del pleno del CNE, Estela Acero, identificada como cercana al correísmo, respaldó varias de sus resoluciones y decisiones. Lo mismo ocurrió con José Cabrera, actual presidente del organismo y señalado como cercano al Partido Social Cristiano. En la Asamblea Nacional, los legisladores vinculados a esas dos fuerzas políticas se abstuvieron de respaldar el juicio político planteado contra Atamaint en 2020. Desde 2024, esas coincidencias pasaron a recaer en el oficialismo, ADN.

Conclusión

Con la renuncia presentada este 20 de julio de 2026, Diana Atamaint concluye oficialmente su participación en el Consejo Nacional Electoral, después de casi ocho años como integrante del organismo y más de un mes después de haber dejado la Presidencia del CNE. Actualmente, José Cabrera es el presidente del organismo y Esthela Acero, la vicepresidenta.

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