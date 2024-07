En una nota escrita el pasado 17 de junio de 2024 por el prestigioso periodista Jon Lee Anderson para The New Yorker, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habría compartido sus opiniones sobre algunos de los líderes más prominentes de América Latina: Nayib Bukele, Gabriel Boric y Javier Milei.

Más noticias

Según la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, estas declaraciones habrían sido sacadas de contexto. “Estas expresiones se dieron en un tono coloquial”. Por esta razón, menciona que cualquier tipo de comentario “está descontextualizado“.

Según un video publicado por el portal BNPeriodismo, el periodista Jon Lee Anderson confirmó que el reportaje publicado en The New Yorker es real y no fue sacado de contexto. También contó que existen audios con la voz de él que no son reales.

Jon Lee Anderson, periodista responsable del reportaje “Ecuador’s Risky War on Narcos” publicado en The New Yorker, reafirmó lo publicado alrededor del presidente Daniel Noboa. El reportaje de Anderson fue cuestionado por voceros del Gobierno que aseguraron que la nota… pic.twitter.com/BfuHb24Sf4 — BN (@BNPeriodismo) July 8, 2024

“Reafirmo lo dicho y lo publicado, la vocera dijo lo que tenía que decir. Las voceras hacen su papel, las voceras no son periodistas”, finalizó Lee Anderson.

Jon Lee Anderson es un conocido reportero estadounidense. Su especialidad es la crónica de guerra y la elaboración de perfiles. Ha estado presente en el frente de los conflictos bélicos de Iraq y Afganistán, de los que ha publicado los libros ‘La tumba del León’ y ‘La caída de Bagdad’, cuya reportería la hizo en árabe y farsí, idiomas que maneja con facilidad.

¿Qué dijo Daniel Noboa en el reportaje de Jon Lee Anderson?

En el reportaje, Noboa se refirió a Bukele, el presidente de El Salvador. Durante una conversación que se realizó en un recorrido, en su auto blindado, Noboa mencionó a Bukele y comentó: “El tipo es arrogante y todo se trata de controlar el poder para sí mismo y hacer a su familia rica“.

Daniel Noboa también señaló que Bukele se autodenominó como “el dictador más genial del mundo“, a lo que Noboa respondió con ironía diciendo: “Sí, en un país del tamaño de Guayas“, refiriéndose a una provincia ecuatoriana de tamaño medio.

En cuanto a Gabriel Boric, el presidente de Chile, el reporte de Anderson indica que Noboa mostró una actitud más moderada. Aunque reconoció que Boric ‘parece estar bien‘, también señaló que está limitado por sus socios de coalición de extrema izquierda, una restricción que Noboa no enfrenta.

Según Anderson, este comentario sugeriría que, aunque reconoce ciertas cualidades en Boric, también ve limitaciones significativas en su capacidad para gobernar efectivamente debido a las alianzas políticas en Chile.

Sobre Javier Milei, el presidente de Argentina, Noboa fue crítico y despectivo -asegura Anderson-. En el reporte se lee este comentario: “No sé por qué cree que es tan grandioso. No ha logrado nada desde que se convirtió en presidente. Parece lleno de sí mismo, lo cual es muy argentino, en realidad.”