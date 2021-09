Jaime Nebot, líder del PSC: ‘El Estado tiene que acostumbrarse a no asaltar el dinero ajeno’

Redacción Guayaquil (I)

Las duras críticas emitidas hacia el Gobierno por el líder nacional del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, se centraron, básicamente, en el cumplimiento de las propuestas y el plan de acción para los cuatro años.

Durante la convención nacional de la organización, que se realizó el sábado 18 de septiembre del 2021; Nebot fue enfático en decir que, al analizar el plan para los cuatro años de la administración de Lasso, salvo el programa de vacunación, “no piensan cumplir y han dado muestras de no querer cumplir con nada más”.

En ese sentido, dijo que, ante la promesa de mano de hierro contra la delincuencia que hoy aterroriza al país, “ni el dedo meñique han levantado para hacerlo”.

Con respecto a una mayor conectividad e insumos para la salud y bienestar de la población, hizo un recuento de las acciones que se iban a ejecutar. Entre ellas, la entrega de 400 000 computadoras gratuitas, la dotación de 600 000 equipos para controlar diabetes y obesidad, la instalación de 40 000 puntos de internet gratuito.

Además de la entrega de 300 000 almuerzos diarios. “Dónde están los préstamos de construcción, atención eficiente a la salud, pensiones jubilares dignas, dinero invertido en la colectividad, eso tiene que terminar”, reiteró.

Según Nebot, es injusto pedir que en cuatro meses se dé estricto cumplimiento a las promesas. Sin embargo, dijo, no es injusto decir por qué no se ha empezado a hacer los trámites para ejecutar las acciones que fueron promesas de campaña. “Ya se la respuesta, es que no hay plata”.

Para el líder del PSC, el Estado tiene que acostumbrarse a no asaltar el dinero ajeno. Además, dijo, que no se puede seguir tomando de caja chica al Seguro Social.

“No se debe asaltar el Banco Central del Ecuador y tomar el encaje bancario que es la plata de los depositantes para atender emergencias, asaltar a universidades, municipios, juntas parroquiales”.

Con respecto a la oposición que ejerce la bancada de los socialcristianos en la Asamblea, Nebot aseguró que no hay ningún bloqueo. De hecho, aseguró, que si las propuestas de normativas son viables los votos estarán, pero que no dependerá de ellos completar los 70 votos necesarios para aprobar iniciativas.

El PSC mantuvo una alianza durante las elecciones con el movimiento Creo, pero se disolvió antes de que el actual presidente de la República asuma el poder.