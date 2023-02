La organización social decidirá en una Asamblea las acciones a tomar tras evaluar si se cumplen o no los acuerdos firmados con el Gobierno. Foto: Captura

La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) ha evaluado los acuerdos con el Gobierno, en cuatro mesas de diálogo, y hay un 90% de incumplimientos, según el dirigente Gary Espinoza. Esta y otras organizaciones definirán medidas a ejecutar a finales de febrero de 2023.

Representantes de la Fenocin se pronunciaron este 1 de febrero del 2023 en una rueda de prensa para ratificar su rechazo a la consulta popular del Gobierno. En ese marco, Espinoza se refirió al seguimiento en el proceso de implementación de los 218 acuerdos suscritos con el Ejecutivo y otras dos organizaciones indígenas.

“Empezamos esta semana la evaluación de los 218 acuerdos. Hemos evaluado Banca pública, Fomento productivo, Control de precios y Focalización de subsidios a los combustibles. En definitiva, en esas cuatro mesas tenemos un incumplimiento tácito de un 90% de los acuerdos”, sostuvo Espinoza, presidente de la Fenocin.

Aseveró que en la mesa de Focalización aún no se inicia con el estudio de prefactibilidad que se requiere para desarrollar los términos de referencia y comenzar con el plan piloto de focalización. Sin embargo, el dirigente reconoció que el Gobierno cumplió con una de las exigencias relacionadas.

El 1 de diciembre del 2022, el presidente Guillermo Lasso emitió el Decreto Ejecutivo 614 que ordenó eliminar desde el 2 de diciembre de ese año el subsidio al diésel del sector camaronero, para las fincas de más de 30 hectáreas productivas.

Condonación de deudas

En cuanto a Banca pública, según Espinoza, se ha hecho una restructuración de deudas, pero no eso no les deja satisfechos. Por otro lado, dijo que el Gobierno cumplió con destinar recursos a entidades financieras para créditos, pero quienes lo necesitan no se estarían beneficiando.

Una vez más insistió en que Lasso “violó” la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. En esa normativa se incluye que mediante Decreto se podrá disponer que las entidades financieras públicas condonen créditos o activos de préstamos de hasta USD 10 000.

La Asamblea Nacional aprobó la derogatoria de esa ley, pero Lasso presentó una objeción total por razones de inconstitucionalidad y, en caso de que la Corte Constitucional determine la constitucionalidad del proyecto derogatorio, presentó una objeción total por razones de inconveniencia del proyecto de ley.

El 25 de enero, la Corte declarar procedente la objeción total por razones de inconstitucionalidad formal del proyecto de ley derogatoria y ordenó a la Asamblea archivar el proyecto. Argumentó que el Legislativo inobservó la facultad del Presidente para presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos.

La Fenocin seguirá evaluando el cumplimiento de acuerdos durante este mes, planificarán una asamblea con organizaciones que conforman la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) para definir medidas a tomar a finales de febrero. La próxima semana presentarán una acción de protección “para evitar la persecución de los deudores”, según Espinoza.

Respecto a la consulta popular, Espinoza al igual que los representantes de Confederación de Pueblos, Organizaciones indígenas Campesinas del Ecuador (FEI); de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, entre otras, señalaron en que en las comunidades no conocen sobre el contenido de los anexos de las ocho preguntas. Los dirigentes llaman a votar por el No.

La noche de este miércoles 1 de febrero, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza, emitirá un pronunciamiento sobre las razones de la organización para rechazar la consulta popular. Las organizaciones se pronuncian a tres días de que se realicen las elecciones seccionales y el referéndum.

