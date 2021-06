Guillermo Lasso recibe primera dosis Pfizer contra covid-19; habla de vacuna china CanSino

Jorge González (I)

El presidente Guillermo Lasso llegó a las 14:54 de este viernes 11 de abril del 2021 al centro de vacunación ubicado en la Facultad de Educación Física de la Universidad Guayaquil. Lo hizo acompañado de su esposa María de Lourdes Alcívar.

Ahí el Jefe de Estado recibió su primera dosis contra el covid-19. La Secretaría General de Comunicación confirmó que el mandatario recibió la vacuna de Pfizer.

Previo a ello, Lasso hizo una pequeña espera, pues había otros ciudadanos siendo inoculados. Al arribar al lugar, se sentó en un área destinada para la espera. Ahí una enfermera le tomó la presión. Tras unos breves minutos fue acomodado en el sitio de inoculación.

En la Universidad de Guayaquil, esperando mi turno para vacunarme. Según el cronograma, hoy es mi fecha de vacunación (tengo 65 años).#PlanVacunación9100#JuntosLoLogramos pic.twitter.com/GPVEaO3QFn — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 11, 2021

En breves declaraciones a la prensa, el Presidente afirmó que no le dolió la aplicación de la vacuna y, por el contrario, invitó a todos los ciudadanos que ya tienen un turno a que acudan a recibir su dosis.

“Acabo de vacunarme porque ya me tocaba el turno. Es un proceso muy sencillo, no hay una fila larga, he tenido que esperar poco, ya me han vacunado mi primera dosis, me han dado mi carné y el 9 de julio me toca mi segunda dosis”, explicó.

El presidente Guillermo Lasso muestra su certificado de vacunación. Foto: Flickr Presidencia Ecuador

Lasso explicó que, desde el 12 de abril del 2021, un día después de la segunda vuelta electoral, empezó con la diplomacia de vacunas para lograr más dosis. En ese contexto recordó que se firmó un contrato para adquirir seis millones de vacunas chinas CanSino, que permitirán inocular a seis millones de ecuatorianos entre julio y agosto pues son de una sola aplicación.

El primer mandatario aseguró que existe total confianza en esta vacuna. “Absoluta confianza en la vacuna china. Está dando muy buenos resultados, debemos tener la tranquilidad de que es una vacuna que tiene la suficiente protección frente a la pandemia”.

Una enfermera le administró la primera dosis de la vacuna Pfizer al Primer Mandatario. Foto: Flickr Presidencia del Ecuador

Agregó que se negocia tres millones de dosis con la china Sinovac, de las cuales 2,2 millones han llegado ya al país. “Eso nos permitirá vacunar 1,5 millones de ecuatorianos en julio”.

Además, informó que este 11 de junio hay 950 brigadas de vacunación en todo el país, atendiendo en 457 recintos electorales. “Invito a todos los ciudadanos a asistir a la vacunación. Pueden consultar su lugar de vacunación, es muy fácil”.