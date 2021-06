Ministra de Salud Ximena Garzón: Las personas están llegando con recetas médicas a los centros de vacunación diciendo que necesitan dosis de Pfizer

Diego Bravo y Redacción Sociedad

“El hospital está vacío, hay poquísimos pacientes”, aseguró Ximena Garzón, ministra de Salud, sobre el Pediátrico Baca Ortiz, ubicado en Quito, en entrevista con EL COMERCIO, este viernes 11 de junio del 2021.

El 1 de junio ella y el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, hicieron un recorrido por este hospital.

Sobre su nueva visita a esta casa de salud dijo que esperaba que “algo” se hubiera solucionado desde su inspección. “Estamos pidiendo muchos documentos para probar qué es lo que se ha hecho en la gestión durante los últimos meses”. Dijo que ha solicitado información sobre presupuesto, stock de medicamentos y dispositivos médicos, perfil epidemiológico del hospital, análisis de brecha de talento humano, “porque existen quejas de que no existe suficiente talento humano, pero de los documentos que hemos revisado vemos que lo que hace falta son analistas, no de personal de médico”, entre otros.

Sobre la atención del hospital explicó que la ocupación en emergencias está aproximadamente en un 51% y esto se debe, según sus palabras, a una mala eficiencia de atención. “Está vacío, el hospital está vacío, hay poquísimos pacientes”.

Garzón detalló que el hospital tiene una ocupación del 51% en emergencias. En áreas covid-19, de un total de 59 camas, hay 34 disponibles; en hospitalización, de 267 tienen 48 camas libres. En cuanto al área de emergencias enfatizó que está casi vacía. “Pero claro, ¿cómo no va a estar vacío si es un hospital que ni siquiera tiene salón para curar las heridas?”.

#EN VIVO / Desde el Hospital Baca Ortiz. Ministra de Salud llegó con su equipo estratégico para hacer despacho y resolver los problemas de la casa de salud. Reporta Diego Bravo Carvajal. Posted by El Comercio on Friday, June 11, 2021

“Cómo puede ser que un hospital de este nivel, con esta capacidad no esté lleno. Es el único hospital pediátrico de tercer nivel que tenemos no solo en Pichincha”, sino de referencia de todo el país.

La titular de la Cartera de Salud contó que realizará un diagnóstico en todos los hospitales del país tanto en infraestructura como en atención.

“Yo siendo médica me siento angustiada, frustrada, hay tanta necesidad de nuestra población y los médicos y enfermeras queriendo ayudar no lo pueden hacer porque no tienen insumos, fármacos, dispositivos… ¿Cómo atienden a los pacientes? Por más voluntad que tengan, con las manos no se puede atender a los pacientes”, dijo Garzón.

No adelantó una fecha para dar solución al desabastecimiento de insumos en hospitales. No obstante contó que pidió a Contraloría un examen a todas las unidades médicas del país. Y a los centros médicos les pidió un diagnóstico de compras. “No es que no tienen dinero. ¿Por qué no han gestionado? Eso queremos saber”.

Segundas dosis de Pfizer

Ximena Garzón , ministra de Salud, y Miguel Moreira, viceministro de Atención de la Salud analizan el estado del Hospital Baca Ortiz. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

La mañana de este viernes se suscitaron inconvenientes en al menos tres puntos de vacunación por la ausencia de dosis Pfizer para la segunda aplicación.

Acerca de este tema la Ministra de Salud reiteró que sí tienen vacunas de Pfizer, y que llegan al país 176 000 dosis de esta firma aproximadamente cada semana al país. Estas fórmulas, dijo, están destinadas para quienes recibieron la misma vacuna en el Gobierno anterior.

Sin embargo explicó que la ciudadanía llega a los centros de vacunación a solicitar que se les inocule exclusivamente con Pfizer. “Por favor, ciudadanos, seamos solidarios, si usted llega al centro de vacunación y tenemos AstraZeneca o Sinovac esas son las dosis que usted puede recibir. No exija el tipo de vacuna porque no tenemos, como en países del primer mundo, disponibles todas las marcas a elección”.

Asimismo hizo un llamado a los galenos a no prescribir este tipo de vacunas. “Están llegando con recetas médicas diciendo que necesitan dosis Pfizer”. Todas las vacunas con las que el Ministerio de Salud está vacunando son certificadas, recalcó.

Gerencias en los hospitales

El viceministro de Atención de la Salud, Miguel Moreira, habla sobre la selección de gerentes en hospitales. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

El viceministro de Atención de la Salud, Miguel Moreira, dijo que el desabastecimiento de insumos y medicamentos en los hospitales refleja “la mala gestión del sector público”.

Por ello subrayó que para tener buenas gestiones en los hospitales es necesario tener buenos representantes que los gerencien.

En ese sentido Moreira dijo que desde este viernes hasta las 24:00 del domingo 13 de junio estará habilitada en la página web del Ministerio de Salud (https://www.salud.gob.ec/) un link para que los profesionales de la salud puedan postular a diferentes cargos en esta Cartera del ramo.

“Pese a que los puestos de libre remoción pueden ser escogidos por confianza, nosotros queremos transparentar ese proceso mediante un mecanismo que busque la idoneidad de estas personas que van a gerenciar los hospitales”, dijo Moreira.

Los trabajadores de salud podrán subir sus hojas de vida para que puedan ser analizadas en un proceso interno. Se hará un repositorio con los mejores perfiles para seleccionar a quienes regentarán los hospitales, explicó el Viceministro de Atención de la Salud.