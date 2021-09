Guadalupe Llori calificó como ‘mentiras infames’ a informes sobre pagos en hoteles de Tena y Guayaquil

Redacción Guayaquil (I)

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, calificó como “una mentira que circula en redes” a las publicaciones sobre los valores pagados durante su estadía en hoteles de Guayaquil y Tena, días atrás.

De acuerdo con publicaciones del portal web La Historia, la funcionaria realizó un viaje con agenda oficial en Tena el 12 y 13 de junio. Y con cargo a la Asamblea se habría pagado USD 846,20 por los dos días, valor que se habría pedido en reembolso. El viaje, de acuerdo a esa investigación, habría incluido masajes.

Llori, en una entrevista en el canal de la Asamblea, la mañana de este 21 de septiembre del 2021, dijo que es público que estuvo tres días en Guayaquil y otros tres en Tena. “No solo un día como mienten de manera infame los que calumnian en redes sociales”.

Aclaró que ella no tiene viáticos y lo que rige es la reposición de viáticos, lo que incluye la alimentación. “Yo no escojo los hoteles donde me hospedo, es una responsabilidad del equipo de avanzada y seguridad”.

Video: YouTube / Canal: Asamblea Nacional del Ecuador

¿Hubo masajes por USD 150? Llori respondió: “imposible, es otra mentira. Cuando yo viajo a territorio tengo una agenda muy intensa, con organizaciones sociales, gremios, prensa y con incontables personas que de manera espontánea van a visitarme. Ya quisiera yo tener el tiempo de todos esos desocupados que en redes sociales usan, se dedican a calumniar, a mentir y desprestigiar”.

Sobre los procesos para los contratos para la alimentación y viáticos en la Asamblea, Llori dijo que se ha desinformado a la ciudadanía con argumentos equivocados sobre ese proceso administrativo.

Este contrato, explicó, se refiere al servicio de logística para reuniones de trabajo, eventos, actos, ceremonias protocolarias y conmemorativas de la Asamblea Nacional. El contrato fue procesado, dijo, por Gloria Larenas, exadministradora general del Legislativo y firmado por María Paulina Moreno, secretaria de Relaciones Internacionales.

Explicó que ambas funcionarias vienen de la administración anterior y tienen la delegación administrativa y la responsabilidad para realizar estos procesos de contratación pública. Añadió que, al pedir la información respectiva, ellas han manifestado que estos procesos vienen realizándose periódicamente desde las administraciones anteriores en la Asamblea.

“Yo invito a revisar el portal de compras públicas donde se puede verificar que el mismo proveedor presta servicios similares tanto a la Asamblea Nacional como la Cancillería, con precios similares o más altos”.

Finalmente indicó que ha decidido que se oficie a la Contraloría General del Estado para que se realice una auditoría y también dispuso a su equipo que pongan a disposición sus cargos para evaluar quiénes permanecen en los puestos. “He dispuesto que se suspenda su ejecución, este contrato tiene cero anticipos y hasta ahora no se ha cancelado un solo centavo de dólar”.

Llori también se refirió al pedido de renuncia que hizo días atrás el legislador Fernando Villavicencio. Aseguró que él no tiene la calidad moral para esa petición. “Esas opiniones provienen del mismo asambleísta cuya negligencia en el manejo de los procesos que le corresponde llevar en la comisión que preside, tuvieron a punto de dejar en la impunidad al excontralor, así como al exdefensor del Pueblo”.

Agregó que contra Villavicencio han llegado al legislativo denuncias por extorción y por el uso de su título profesional. “Que no tendrían dicen y, en lo personal, fue la primera en haber defendido el respeto al debido proceso y en el marco de las competencias que corresponden a esta Asamblea”.