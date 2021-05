Guadalupe Llori habla de una Asamblea de “puertas abiertas”, de la ‘comisión de la verdad’ del correismo, del PSC, del Defensor del Pueblo

La nueva presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori (Pachakutik), aseguró que dirigirá una Asamblea Nacional de “puertas abiertas”, aunque no siempre su visión individual coincida con otras posturas. Foto: Cuenta de Twitter de

Redacción Elcomercio.com

Guadalupe Llori aseguró que dirigirá una Asamblea Nacional de “puertas abiertas”, aunque no siempre su visión individual coincida con otras posturas. En ese contexto se pronunció sobre la eventual propuesta de la bancada de Unión por la Esperanza (Unes) que el domingo 16 de mayo insistió en su plan de conformar una ‘comisión de la verdad’ que “ausculte” los procesos judiciales contra funcionarios del régimen de Rafael Correa.

“Aquí nadie puede meter la mano a la Justicia”, enfatizó la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (Pachakutik), la mañana de este lunes 17 de mayo del 2021. “La Justicia debe ser independiente. Personalmente no estoy de acuerdo (con esa comisión); no cabe y no se debe permitir”, dijo la primera autoridad del Parlamento en entrevista con Teleamazonas.

Llori, sin embargo, precisó que su posición individual no impedirá el tratamiento de proyectos en el Legislativo. “Todos los asambleístas o las bancadas tienen su derecho de presentar sus propuestas, pero (su aprobación) ya depende de la mayoría de los asambleístas si quieren aprobar o no. A mí como Presidenta de la Asamblea lo que me corresponde es darle el trámite respectivo, si esto sucede, por supuesto”.

#Asamblea2021 | La nueva presidenta Asamblea Nacional, @GuadalupeLlori, ratificó su compromiso de legislar para que prevalezca la democracia garantizando la gobernabilidad en el país. https://t.co/Gmtgb1j9do — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) May 16, 2021

La persecución durante el gobierno de Correa

“No he olvidado, pero sí he perdonado”. Con esas palabras respondió Guadalupe Llori cuando se recordó que en 2007 la entonces prefecta de la provincia amazónica de Orellana fue detenida, después de que en una sabatina Correa la responsabilizara por la huelga contra petroleras en el cantón Dayuma.

“Al menos yo he perdonado. Eso me permite vivir con tranquilidad”, dijo Llori, quien permaneció en la cárcel por más de 10 meses, hasta septiembre del 2008, en un caso que en su momento fue condenado por organismos internacionales como Human Rights Foundation.

“Hoy estoy proponiendo esa reconciliación nacional”, resaltó Guadalupe Llori este lunes. “Tenemos que actuar con madurez política; tenemos que trabajar con sinceridad; tenemos que llegar a ese acuerdo nacional que tanto necesita el país. Y para ello la Presidenta de la Asamblea Nacional se compromete a hacerlo y siempre van a tener una Asamblea de puertas abiertas”.

Juicio político al Defensor del Pueblo, CNE, TCE

La Presidenta de la Asamblea se pronunció por el caso del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien la madrugada de este lunes 17 de mayo recibió orden de prisión preventiva por presunto abuso sexual en un incidente violento registrado entre la noche del sábado y madrugada del domingo en el departamento del exministro de Salud Mauro Falconí, en Quito.

“Vamos a conocer la propuesta de juicio político del asambleísta Fernando Villavicencio y vamos a darle el trámite respectivo, dentro de los plazos estipulados; por supuesto, respetando la Ley y también la presunción de inocencia”, dijo Llori.

Al final de la tarde del domingo 16, Villavicencio informó en Twitter que “previo a la formalización del juicio político al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, por los hechos de violencia registrados la noche del 15 y madrugada del 16 de mayo, he solicitado Informacion oficial de respaldo a la referida acción de fiscalización”.

Grupos rechazan agresión hacia mujer y piden destitución para defensor del Pueblo Freddy Carrión, involucrado en escándalo durante el toque de queda | Ecuador | Noticias | El Universo https://t.co/ptqq4dRcw1 — Fernando Villavicencio (@VillaFernando_) May 17, 2021

Por otro lado, Guadalupe Llori señaló que dentro de la agenda de Pachakutik se planteará “fiscalizar y llamar a juicio político a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y también a los miembros del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esperemos tener la mayoría y llegar a decirles a los miembros del CNE ‘gracias, tienen que irse a la casa’, porque tenemos mucho dolor en nuestro corazón y a la vez mucha duda de lo que pasó en las elecciones” del 7 de febrero pasado.

Un juicio político en la Asamblea contra una autoridad de Estado requiere primero la calificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y después la intervención de la Comisión de Fiscalización. Si el caso llega a la Asamblea, los legisladores pueden decidir o no su censura y destitución.

La conformación de 15 comisiones de la Asamblea

La Presidenta de la nueva Asamblea señaló que en la reinstalación de la sesión del Pleno prevista para las 10:00 de este martes 18 de mayo se designarán al Secretario y Prosecretario del Parlamento. Luego, en reunión del Legislativo, se conformarán las 15 comisiones y el Comité de Ética.

En ese sentido, Llori mencionó al bloque del Partido Social Cristiano, que no tiene ningún puesto en el estrado de la Asamblea, no tiene vocalía en el CAL y no participó en la primera reunión con jefes de bancada el domingo 16. “Hay cinco bancadas pero había solo cuatro vocalías; entonces, alguien tenía que quedarse sin esa vocalía”, dijo Llori.

“Sin embargo, hemos conversado al interior de la Asamblea con los demás jefes de bancada que debemos hacerles partícipes (a los socialcristianos) de las comisiones, porque en realidad queremos tener el consenso general, gobernabilidad para poder trabajar con paz y tranquilidad dentro de la Asamblea Nacional”, señaló la Presidenta de la Asamblea, quien adelantó que se trabaja en una “agenda para los primeros 100 días”.

¿Acuerdo con el presidente Guillermo Lasso?

Guadalupe Llori señaló que el sábado, durante la elección en el interior de la Asamblea, hubo apoyo a una candidatura, pero el voto del movimiento oficialista Creo “no significa que se ha perdido la independencia de la Función Legislativa; vamos a fiscalizar, vamos a legislar”.

Extiendo mis felicitaciones a @GuadalupeLlori, la nueva Presidenta de la Asamblea Nacional. Reitero mi compromiso a la Función Legislativa de trabajar en conjunto por el Ecuador. Éxitos en su gestión. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 15, 2021

La Presidenta de la Asamblea descartó un pacto con Creo, el movimiento que llevó a la Presidencia de Ecuador a Guillermo Lasso, quien asumirá su mandato el lunes 24 de mayo en la Asamblea. “El único acuerdo que tenemos (Pachakutik) es con la Izquierda Democrática, no tenemos otro acuerdo más”.

Llori concluyó: “Decirle al Ecuador que estén tranquilos. Vamos a trabajar de manera articulada con todas las instituciones, vamos a provocar esa reconciliación nacional y vamos a darle la gobernabilidad que merece el país al presidente Guillermo Lasso”.