Gobierno dice que informe sobre ‘Pandora Papers’ no tiene sustento jurídico

Redacción El Comercio (I)

El Gobierno rechazó el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional que la tarde de este viernes 5 de noviembre de 2021 sugirió que el presidente Guillermo Lasso no observó la ley al inscribir su candidatura.

Así lo informó en su cuenta de Twitter Carlos Jijón, vocero de la Presidencia de la República. “El Gobierno Nacional advierte que la Comisión ha irrespetado el debido proceso y que su actuación carece de validez jurídica”, señaló.

La Comisión concluyó este viernes 5 con la investigación al presidente Lasso por el caso ‘Pandora Papers’. La investigación terminó con un informe de mayoría y otro de minoría, que serán enviados al Pleno de la Asamblea Nacional para una resolución.

El Gobierno Nacional rechaza el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional que esta tarde, en contra de la razón y del Derecho, ha sugerido que el Presidente de la República no observó la ley al inscribir su candidatura. — Carlos Jijón (@carlosjijon) November 5, 2021

El informe de mayoría se aprobó con seis votos a favor (del correísmo y Pachakutik), dos en contra (del oficialismo) y una abstención de la asambleísta Sofía Sánchez, de Pachakutik.

En el documento se considera que Lasso incumplió con la ley que prohíbe a candidatos y funcionarios tener inversiones en paraísos fiscales, lo que se cataloga de “grave crisis política, conmoción e inobservancia del mandato popular”.

“El Gobierno -dijo Jijón- hace un llamado al pleno de la Asamblea Nacional, que ahora debe conocer y discutir dicho informe, para que cumpla su papel, apegado a la Constitución y en defensa de la democracia, rechazando semejante injurídica e inmotivada opinión, que viola no sólo toda regla de Derecho sino de la lógica y hasta del idioma, y cuyas conclusiones no sólo son patentemente falsas, sino que inclusive no tienen ilación lógica alguna con los antecedentes planteados, que no pasan de ser meras especulaciones desconectadas totalmente con los hechos del caso”.