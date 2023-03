Fuga de María Duarte 'fue una operación de Venezuela'

Juan Carlos Holguín dice que desde Argentina se le comunicó que Venezuela tendría participación en la fuga de María Duarte. Foto: Cancillería de Ecuador

Redacción Elcomercio.com

El canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, reveló este jueves 16 de marzo de 2023 que recibió información de que la fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte ocurrió por una operación venezolana. El correísmo es afín a la ideología de Nicolás Maduro, presidente que el actual Gobierno de Ecuador no reconoce.

Duarte, sentenciada por el delito de cohecho, se encuentra en Caracas luego de salir de la Embajada argentina en Quito, según lo confirmó la Cancillería de ese país.

La fuga se conoció el 13 de marzo. El 14 se presentó en la sede de la Embajada argentina en Caracas y fue atendida por el embajador argentino Oscar Laborde.

“En una conversación con una alta autoridad argentina se me comunicó directamente que esta fue una operación de Venezuela. El tiempo traerá la verdad. Esta situación es muy grave. Es una complicidad entre dos proyectos políticos”, expresó el Canciller de Ecuador en Teleamazonas.

Holguín dio más detalles en un medio digital. Dijo que Ecuador analiza los términos diplomáticos para tener la información sobre lo que se ha conocido en Argentina, respecto a la supuesta participación de Venezuela.

“Más allá de la llamada que yo recibí, donde hubo este elemento que nos sorprendió, en Argentina investigaciones y sobre todo diputados ya han manifestado que tienen evidencias sobre la participación de Venezuela”, resaltó.

“Hoy puedo tener una alta probabilidad de que hubo participación de la Embajada argentina en el proceso (de escape)”, señaló Holguín con base a esos antecedentes.

Rompimiento de confianza por la fuga

El exembajador argentino en Ecuador Gabriel Fuks se contradijo en sus informaciones al responder a la Cancillería ecuatoriana. La legación cuestiona inconsistencias respecto a la fecha de un evento social (un asado) en la Embajada, sobre las horas en que se realizó, sobre las cámaras de seguridad, entre otros elementos.

Todo eso generó un rompimiento de la confianza. “Demoraron 72 horas en avisar que ella (Duarte) no estaba en la Embajada”, cuestionó Holguín.

Ecuador debe ser prudente y responsable en sus decisiones, acotó. Aclaró que quien ha traicionado esa confianza es Fuks. “No podemos determinar que las autoridades en Argentina hayan estado en conocimiento de esto, lo veremos con el tiempo”.

Insistió en que no cabe romper relaciones con Argentina. Tampoco considera probable que exista, de momento, una participación directa del Estado argentino en la fuga.

Ecuador, sin representación en Venezuela

La Policía Nacional de Ecuador controlaba la seguridad en la puerta exterior de la Embajada argentina, debido a las convenciones internacionales no se puede realizar procedimientos de inteligencia al interior, explicó el Canciller.

Por esa razón, la Cancillería ecuatoriana no se podía enterar de la ausencia de Duarte si no le informaban. La sentenciada “no salió caminando”, dijo Holguín con base en partes policiales.

El asambleísta Fernando Villavicencio reveló un documento de diputados argentinos. Piden al poder Ejecutivo de ese país informar con urgencia las circunstancias en que se dio la salida de Duarte. Solicitan aclaraciones sobre cinco puntos.

En uno de ellos piden confirmar una reunión (el asado) del 10 de marzo en la Embajada argentina en Quito, si hubo presencia del embajador de la República de Venezuela, si tuvo contacto con Duarte o si hubo acceso a la sede del vehículo oficial de la Embajada venezolana.

Ecuador no tiene embajadores en territorio venezolano porque no reconoce a la presidencia de Maduro, puntualizó Holguín. Sin embargo, el funcionario conversó con miembros de la oposición venezolana que le dieron algunos indicios, que no reveló.

Cancillería buscará dialogar con personal del Consulado venezolano en Ecuador para conocer más detalles sobre los señalamientos hacia Venezuela, desde Argentina.

