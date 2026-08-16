Fiorella Ycaza,esposa de Aquiles Alvarez, inscribió su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil

Fiorella Ycaza, esposa de Aquiles Alvarez, oficializó la inscripción de su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil, por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), auspiciante de los candidatos del movimiento correísta, Revolución Ciudadana, este domingo 16 de agosto de 2026. Las elecciones seccionales serán el próximo 29 de noviembre.

La inscripción de la candidatura de Fiorella Ycaza, esposa de Aquiles Alvarez, para la Alcaldía de Guayaquil

Tras convocar a una concentración ciudadana en en las avenidas Carlos Luis Plaza Dañin y De la Democracia, desde las 09:00; Fiorella Ycaza inscribió su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil, por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), auspiciante de los candidatos del movimiento correísta, Revolución Ciudadana.

Algunas convocatorias difundidas por redes sociales para este evento se hicieron con los colores que actualmente corresponden al movimiento del correísmo.

En una publicación, también se difundió la fotografía de Sofía Espín, exasambleísta de la RC, como candidata a la Prefectura del Guayas, junto a Ycaza.

En su discurso, Ycaza prometió continuar con las obras de su esposo y actual alcalde, Aquiles Alvarez, quien está recluido en la cárcel del Encuentro y es procesado en tres casos: Triple A, Goleada y Grillete.

Fiorella Ycaza también es procesada en en el caso Goleada.

CNE registra 15 489 candidatos principales inscritos hasta las 11:00 de este domingo 16 de agosto

Hasta las 16:10 de este domingo, el CNE reporta la inscripción de 15 489 candidatos principales:

943 para alcaldes

102 para binomios de prefectos y viceprefectos

1 295 para concejales rurales

2 187 para concejales urbanos

716 para concejales por circunscripción

10 246 para vocales de juntas parroquiales rurales

En el caso de concejales y vocales de juntas parroquiales rurales, que corresponden a elecciones pluripersonales, también se registran el mismo número de candidatos suplentes que son 14 444, con quienes suman 29 933 en todo el país.

Candidaturas quedan en firme luego de una resolución

Las candidaturas se consideran inscritas de forma oficial únicamente luego de la resolución en firme que las califique. Este es el acto por el cual el CNE acepta la inscripción.

Esta disposición consta en el artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral y de Orgainzaciones Políticas o Código de la Democracia.

Plazo concluye el lunes

Según el calendario electoral del CNE, el plazo para la inscripción de candidaturas concluye este lunes 17 de agosto de 2026. Esta fase inició el 2 de agosto.

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