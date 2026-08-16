Fiorella Ycaza,esposa de Aquiles Alvarez, inscribió su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil

Fiorella Ycaza, esposa de Aquiles Alvarez, oficializó la inscripción de su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil, por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), auspiciante de los candidatos del movimiento correísta, Revolución Ciudadana, este domingo 16 de agosto de 2026. Las elecciones seccionales serán el próximo 29 de noviembre.
Tras convocar a una concentración ciudadana en en las avenidas Carlos Luis Plaza Dañin y De la Democracia, desde las 09:00; Fiorella Ycaza inscribió su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil, por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), auspiciante de los candidatos del movimiento correísta, Revolución Ciudadana.
Algunas convocatorias difundidas por redes sociales para este evento se hicieron con los colores que actualmente corresponden al movimiento del correísmo.
En una publicación, también se difundió la fotografía de Sofía Espín, exasambleísta de la RC, como candidata a la Prefectura del Guayas, junto a Ycaza.
En su discurso, Ycaza prometió continuar con las obras de su esposo y actual alcalde, Aquiles Alvarez, quien está recluido en la cárcel del Encuentro y es procesado en tres casos: Triple A, Goleada y Grillete.
Fiorella Ycaza también es procesada en en el caso Goleada.
Hasta las 16:10 de este domingo, el CNE reporta la inscripción de 15 489 candidatos principales:
En el caso de concejales y vocales de juntas parroquiales rurales, que corresponden a elecciones pluripersonales, también se registran el mismo número de candidatos suplentes que son 14 444, con quienes suman 29 933 en todo el país.
Las candidaturas se consideran inscritas de forma oficial únicamente luego de la resolución en firme que las califique. Este es el acto por el cual el CNE acepta la inscripción.
Esta disposición consta en el artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral y de Orgainzaciones Políticas o Código de la Democracia.
Según el calendario electoral del CNE, el plazo para la inscripción de candidaturas concluye este lunes 17 de agosto de 2026. Esta fase inició el 2 de agosto.