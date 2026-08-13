Fiorella Ycaza, esposa de Aquiles Alvarez, busca la candidatura a la Alcaldía de Guayaquil, con el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), auspiciante de los candidatos del movimiento correísta suspendido, Revolución Ciudadana (RC). Ycaza es procesada en el caso Goleada y su participación electoral suspendería las acciones judiciales en su contra.

Fiorella Ycaza, esposa de Aquiles Alvarez, busca la candidatura a la Alcaldía de Guayaquil por el PSE, auspiciante del correísmo

La esposa del alcalde Aquiles Alvarez y procesada en el caso Goleada, Fiorella Ycaza, busca la candidatura a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), que auspicia a algunos candidatos del correísmo, tras la suspensión de la Revolución Ciudadana (RC) por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

En una entrevista con el asambleísta correísta, Xavier Lasso, Ycaza dijo que está “dispuesta a luchar por Guayaquil para continuar con el trabajo que Aquiles dejó”.

Reemplazo de Mónica Luzárraga

Este jueves 13 de agosto, Mónica Luzárraza hizo pública la decisión del PSE de formalizar su reemplazo por Fiorella Ycaza a la precandidatura a la Alcaldía de Guayaquil y cuestionó a esta organización política.

Si, finalmente, la candidatura de la esposa de Aquiles Alvarez a la Alcaldía de Guayaquil es calificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), cambiaría su situación judicial.

Precandidata es investigada en el caso Goleada

Esto, porque según el Código de la Democracia, una vez que los candidatos que son calificados, no podrán ser procesados ni encarcelados.

Ycaza es investigada en el caso Goleada por supuesto delito de lavado de activos junto a 25 personas más entre naturales y jurídicas; entre ellas, su esposo Aquiles Alvarez, quien sigue siendo Alcalde de Guayaquil y está preso en la cárcel del Encuentro.

Por este caso, Ycaza cumple actualmente medidas sustitutivas: presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

Revolución Ciudadana

Hasta el momento, Revolución Ciudadana no se ha pronunciado sobre la precandidatura de Ycaza; aunque el líder de esa organización, Rafael Correa, anunció, días atrás, que no presentará candidatos sin el consenso previo con Aquiles Alvarez, en el caso de Guayaquil.

La Revolución Ciudadana (RC) ha analizado otras precandidaturas para Guayaquil: Juan Pablo Molina y, luego, David Norero, abogado de Aquiles Alvarez.

Te recomendamos