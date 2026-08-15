Juez suspende audiencia del caso Goleada por consulta al CNE

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del caso Goleada volvió a quedar en pausa la mañana de este sábado 15 de agosto de 2026.

El juez anticorrupción Jairo García resolvió suspender la diligencia telemática con el objetivo de oficiar al Consejo Nacional Electoral (CNE) y requerir una certificación oficial sobre la situación de los procesados que consten como postulantes a cargos de elección popular.

Argumento de inmunidad procesal en el caso Goleada

Durante la reinstalación de la sesión, la defensa técnica del procesado Gastón Aparicio Loy Correa, a cargo del abogado Fernando Chávez, expuso que su defendido formalizó su registro para terciar en los comicios seccionales como aspirante a concejal del cantón Guayaquil.

Con base en el artículo 108 del Código de la Democracia, el jurista solicitó pausar el procedimiento penal hasta que el órgano electoral confirme la calificación de la candidatura, alegando la vigencia de una protección temporal para salvaguardar el debido proceso.

Postura de la Fiscalía y resolución judicial

El fiscal de la causa, Denis Villavicencio, solicitó desestimar el pedido calificándolo de infundado e improcedente, al sostener que el fuero temporal rige únicamente tras la calificación formal de las postulaciones.

Tras un análisis de más de 30 minutos, el juez García determinó que correspondía solicitar datos oficiales al ente competente antes de resolver la continuación de la causa, disponiendo un término no mayor a 48 horas para que el CNE emita la información requerida tanto de Loy Correa como de los demás investigados.

Investigados y antecedentes del proceso penal

En el expediente del caso Goleada se investiga el supuesto delito de lavado de activos en contra de 26 personas, entre naturales y jurídicas, incluyendo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, su cónyuge Fiorella Ycaza, su madre Gioconda Henriques, además de hermanos y primos.

La teoría fiscal sostiene la existencia de una estructura societaria presuntamente vinculada a comercialización irregular de combustibles. En esta causa, Alvarez permanece en la Cárcel del Encuentro y se conectó a la diligencia desde la Unidad Judicial de La Libertad.

Nueva fecha tentativa para la diligencia

Esta constituye la segunda suspensión de la diligencia en menos de una semana, luego de previos diferimientos vinculados al cambio de patrocinio legal de una de las procesadas.

El magistrado estableció de manera tentativa el jueves 20 de agosto de 2026, a partir de las 08:30, para la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, una vez que se cuente con la contestación del organismo electoral.

Preguntas frecuentes sobre la suspensión de la audiencia del caso Goleada por consulta al CNE

❓ ¿Por qué se suspendió la audiencia del caso Goleada?

Para solicitar al CNE una certificación oficial sobre las candidaturas de los procesados.

La defensa de uno de los investigados alegó haber inscrito su postulación a concejal de Guayaquil, invocando la inmunidad prevista en el Código de la Democracia.

❓ ¿Qué plazo otorgó el juez al CNE dentro del caso Goleada?

Un término no mayor a 48 horas.

El organismo electoral deberá detallar si las postulaciones fueron calificadas, si están en firme o si existen impugnaciones pendientes.

❓ ¿Quiénes integran la lista de procesados en el caso Goleada?

26 personas naturales y jurídicas, entre ellas el alcalde Aquiles Alvarez y su entorno familiar.

La Fiscalía investiga un presunto delito de lavado de activos relacionado con operaciones comerciales de combustibles.

❓ ¿Qué postura adoptó la Fiscalía frente al pedido en el caso Goleada?

Calificó la solicitud de la defensa como infundada e improcedente.

El fiscal Denis Villavicencio argumentó que la protección legal entra en vigor únicamente cuando la candidatura adquiere la condición de calificada.

❓ ¿Para qué fecha se planificó la reinstalación de la audiencia en el caso Goleada?

La nueva fecha tentativa para la diligenciase trasladó, tentativamente para el jueves 20 de agosto de 2026 a las 08:30.

La diligencia se retomará una vez que el juzgado cuente con la contestación oficial del CNE para definir la continuación del trámite penal.

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