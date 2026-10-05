Electores tendrán papeletas con cuatro filtros de seguridad para las elecciones seccionales

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El calendario hacia las elecciones seccionales dio un paso determinante este lunes 5 de octubre de 2026. Con rigurosos protocolos técnicos de verificación, arrancó de manera oficial el proceso de elaboración de las papeletas electorales destinadas a los sufragios de las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027, garantizando los insumos materiales para el sufragio popular.

Comienzo de impresión de las papeletas electorales

La línea de producción priorizó en su jornada de apertura la elaboración de los documentos de votación asignados a las dignidades ejecutivas seccionales. De esta forma, las primeras papeletas electorales en salir de las rotativas corresponden a las candidaturas para alcaldes y prefectos de la provincia de Galápagos.

El cronograma de despacho continuará de inmediato con los pliegos de las provincias de Santa Elena, Zamora Chinchipe y Carchi, completando de forma progresiva las circunscripciones territoriales del país.

Dispositivos de seguridad y blindaje anticopia

Para salvaguardar la voluntad ciudadana y evitar cualquier intento de fraude, el material elaborado cuenta con tecnología gráfica de alta seguridad industrial estructurada en cuatro filtros técnicos. Cada una de las piezas incorpora efectos anticopia avanzados, microtextos diseñados con diferentes tramados y códigos de barras de seguimiento único.

A estos mecanismos de trazabilidad se añaden tintas especiales de formulación exclusiva, cuya composición química neutraliza riesgos de alteraciones, duplicaciones no autorizadas, sustituciones o falsificaciones de las papeletas electorales.

Volumen total para la jornada de votación

La magnitud logística del proceso electoral demanda la producción de un tiraje masivo que abastecerá a todas las juntas receptoras del voto a escala nacional.

En total, se imprimirán 84 756 938 papeletas electorales para la jornada democrática convocada para el domingo 29 de noviembre. Este volumen global permitirá cubrir la totalidad de los cargos de representación ciudadana previstos en la contienda seccional.

Dignidades y autoridades que se elegirán en las urnas

El paquete de votación distribuirá a los electores los documentos específicos para sufragar por prefectos y prefectas, alcaldes y alcaldesas, concejales de los distritos urbanos y rurales, así como vocales principales de las juntas parroquiales en las zonas rurales.

De igual manera, las papeletas electorales contendrán las opciones correspondientes a las y los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027, asegurando el ejercicio del voto informado en cada mesa receptora.

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