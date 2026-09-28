Ecuatorianos elegirán a siete consejeros de entre 65 candidatos al Cpccs

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El calendario de las elecciones seccionales y de autoridades ciudadanas avanza hacia las urnas con la definición de quienes aspiran a conformar el organismo de participación y control. Para este proceso, la ciudadanía ya cuenta con la nómina definitiva de candidatos al Cpccs, integrada por un total de 65 postulantes aprobados que buscarán el respaldo popular en las urnas durante la jornada democrática planificada para renovar la conformación del pleno.

Distribución de los candidatos al Cpccs en tres listas

Las 65 candidaturas oficiales se encuentran agrupadas en tres categorías electorales específicas para permitir que los votantes elijan a siete consejeras y consejeros principales:

Lista de mujeres: Cuenta con 26 aspirantes , de las cuales se elegirán tres representantes principales al organismo.

Cuenta con , de las cuales se elegirán principales al organismo. Lista de hombres: Congrega a 38 postulantes calificados , franja de la que saldrán tres consejeros principales.

Congrega a , franja de la que saldrán principales. Lista de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior: Registra una sola postulación oficial, cupo del que saldrá un representante principal.

Nómina oficial de la lista de mujeres

El grupo femenino de candidatos al Cpccs está conformado por 26 postulantes:

Rosa Carolina Acosta Chávez,

Yumi Simone Andrade Betancourt,

Jessica Sthefania Bajaña Alvear,

Isabela Victoria Barreiro Iglesias,

Ana Dolores Bastidas Tene,

Elena Alexandra Berrazueta Peñaherrera,

Shirlley Geoconda Borja Bonilla,

Pilar Sebastianouska Calderón Jurado,

Tamara Solange Cedeño Flores,

María Rosa Eremita Chalá Alencastro,

Meliza Pamela Chica Campuzano,

Karen Janeth Córdova Orrala,

Carla Alejandra Dávalos Benítez,

Jazmín Lilibeth Enríquez Castro,

Michelle Denisse Garzón Pacheco,

Amada Violeta Guerrero Floril,

Melanie Serafina Guerrero Molina,

Gabriella Nycole Guerrero Sánchez,

Diana Karolina Jiménez Acurio,

Gisela Elizabeth Jiménez Muñoz,

Jacqueline Cristina Ludeña Díaz,

Abigail Alejandra Padilla Galarza,

Nelly Natalia Proaño Gallegos,

Ángeles Noemí Tapia Trujillo,

Jenny Elizabeth Torres Aguirre y

Johanna Ivonne Verdezoto Del Salto.

Aspirantes que integran la lista de hombres

En el casillero masculino participan 38 postulantes:

Fernando Rafael Alburquerque Bautista,

Guillermo Marcelo Arroba López,

Jimmy Andrés Ávila Jaramillo,

Estefano Martin Barragán Álvarez,

Alex Patricio Berrones Guevara,

Pedro Roberto Bhrunis Lemarie,

Santiago Alberto Cabrera Báez,

Michael Alexander Calderón Silva,

Hernán Rodrigo Cepeda Platanoff,

Cristopher Fray Chela Agualongo,

Erick Joel Cruz Quilumba,

Johnny Xavier Escobar Coronel,

Darko Gustavo Espín Suárez,

Andrés Xavier Fantoni Baldeón,

Orlando Antonio Guanoluisa Zapata,

Juan Carlos Izurieta Gaviria,

Cristian Humberto León Ortiz,

Henry Ramón Marzano Sacón,

Julio Enrique Neira García,

Neiser Rodrigo Ninabanda Ninabanda,

Marlon Andrés Pasquel Espín,

Daniel Adrián Pazmiño Real,

Gabriel Santiago Pereira Gómez,

Maico Andrés Pico Rivera,

Santiago Andrés Porras Guadalupe,

Daniel Fausto Ramírez Solórzano,

Patricio José Ramírez Solórzano,

Gustavo Rubén Reyes Encalada,

Luis Ramiro Rivera Molina,

Wilson Marcelo Rodríguez Oyos,

Lenin Fabricio Rojas Oviedo,

Luis Alberto Santana Gutiérrez,

David Alejandro Simba Cevallos,

Fredy Patricio Sosa Malla,

Jhony Marcelo Toaquiza Díaz,

Jorge David Vallejo Pérez,

Christian Ismael Vega Caiza y

Edwin Adrián Zurita Bustamante.

Postulación de pueblos, nacionalidades y exterior

En el tercer casillero electoral, correspondiente a los representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades afroecuatorianas, montubias y de compatriotas residentes en el exterior, la nómina oficial presenta a una sola aspirante: Martha Susana Toapanta Cuascota, quien completa el listado general de los candidatos al Cpccs.

🗞️BOLETÍN



📋 Publicamos el listado oficial de las 65 candidaturas calificadas para la #ElecciónCPCCS2027 🗳️.



Conoce más aquí ⬇️https://t.co/RlIekPMgoL pic.twitter.com/AkYoZcKmzV — cnegobec (@cnegobec) September 28, 2026

Fecha de votación y conformación del pleno 2027-2031

La definición de las siete autoridades se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre de 2026. En esa fecha, los ecuatorianos empadronados tanto en el territorio nacional como en las circunscripciones del exterior acudirán a las urnas para designar a quienes asumirán funciones para el periodo 2027-2031, eligiendo en papeletas separadas a las tres mujeres, tres hombres y al representante de las nacionalidades o del exterior entre los candidatos al Cpccs.

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