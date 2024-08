Las elecciones en Venezuela de 2024 han generado un fuerte impacto en la política de la región. Con cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y acusaciones de fraude, el panorama político en la región enfrenta un cambio significativo en la izquierda latinoamericana.

La situación en Venezuela no solo afecta al país, sino que también pone en entredicho la credibilidad de los movimientos de izquierda en toda Latinoamérica.

La comunidad internacional y diversos organismos han expresado sus preocupaciones sobre la legitimidad de las elecciones venezolanas. Observadores como la OEA y el Centro Carter han documentado irregularidades, lo que aumenta la desconfianza en el sistema electoral del país.

Este contexto ha llevado a un debate intenso sobre el futuro de la izquierda en la región y su compromiso con la democracia.

Expertos coinciden en que las elecciones venezolanas son un punto de inflexión para los partidos de izquierda en Latinoamérica. La necesidad de demostrar un verdadero compromiso con los valores democráticos se vuelve crucial. La percepción pública está cada vez más alerta ante posibles desviaciones autoritarias y la falta de transparencia en los procesos electorales.

Miguel Molina, abogado constitucionalista, afirma que el panorama actual es decisivo para la izquierda latinoamericana. “Venezuela se ha confirmado como una dictadura que desprecia la voluntad popular”, sostiene. Molina destaca la existencia de dos tendencias: una izquierda comprometida con la democracia, representada por líderes como el presidente de Chile, Gabriel Boric, y otra dispuesta a legitimar regímenes autoritarios.

Molina señala que en países como Ecuador, figuras de izquierda guardan silencio frente a las violaciones en Venezuela, lo cual considera cómplice. “Es crucial que la izquierda latinoamericana condene las acciones de un dictador siniestro como Maduro“, enfatiza. La falta de condena, según Molina, afecta la legitimidad y el futuro de la izquierda en la región.

Además, recalca la importancia de reconocer las pruebas que demuestran las irregularidades en las elecciones venezolanas. “Las actas existen, la dictadura perdió”, declara. Ignorar estas evidencias es, para el experto, una barbaridad que la izquierda no puede permitirse si aspira a ser una alternativa de poder en el futuro.

Natalia Molina, coordinadora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UIDE, sostiene que las críticas a las elecciones en Venezuela están bien fundamentadas. “Organismos como la OEA y el Centro Carter han cuestionado la legitimidad del proceso electoral“, afirma. La falta de transparencia y la demora en la presentación de actas son puntos clave en estas críticas.

