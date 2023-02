Diana Caiza es madre, esposa, empresaria y política de Ambato

La virtual alcaldesa de Ambato, Diana Caiza, es una empresaria exitosa. Administra su propio patrio de vehículos usados en la capital del Tungurahua. Fotos: Modesto Moreta.

Diana Caiza es la primera alcaldesa indígena que eligió la ciudad de Ambato. Ella es madre, esposa, empresaria y política. De la mano del Movimiento Pachakutik obtuvo 32,15% de los votos escrutados por el Consejo Provincial Electoral de Tungurahua.

La activista y defensora de los derechos de la mujer indígena nació en Chibuleo, en el seno de una familia dedicada a la producción agrícola.

Cuando apenas tenía dos años perdió a su padre en un accidente de tránsito. Con su madre María Telenchana, su hermana Janette y Marco, su hermano mayor salió adelante.

Desde muy pequeña está ligada al sector productivo, pues aprendió a sembrar y cosechar papas, habas, ajo y otros productos junto con su abuelo Juan. Comercializaban los lunes, día de feria, en las calles de Ambato.

Diana vivió de cerca la discriminación y la arremetida de la Policía municipal, que confiscaba los productos, los cuales producían en su chacra con mucho sacrificio.

El Ama Killa, ama llulla, ama shwa (no ser ocioso, no mentir, no robar) y el amor al trabajo son los legados de su formación y enseñanza de su progenitora y abuelo.

Es luchadora y perseverante por lo que ha participado en movilizaciones indígenas.

Su vida dio un giro luego de casarse

Tras culminar sus estudios primarios, en Chibuleo, se matriculó en el Colegio Natalia Vaca, en Ambato. Ahí conoció a su esposo Rodrigo Llambo con quien procrearon tres hijos Kerly, de 17 años, Erick de 11 y Bella Llambo de 4 años.

La maternidad no fue un impedimento para seguir sus estudios. Culminó en el colegio Stephen Hawking y se graduó de Ingeniera Comercial. Además, cuenta con una maestría en Administración de las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria.

Administra su negocio de compraventa de vehículos usados desde hace ocho años.

A pesar de que dejó su comunidad muy joven para trasladarse a Ambato, no ha dejado de hablar el kichwa y mantiene su traje. Siempre viste con un anaco negro, blusa blanca, sombrero de paño blanco de ala corta, bayeta y collares de coral.

Política desde el 2018

Esta madre, esposa, empresaria y líder indígena, de 36 años, comenzó su vida política en el 2018, al asumir el papel de concejala alterna en el Municipio de Ambato. Tres años más tarde participó como candidata a la concejalía con el Movimiento Solidariamente. Fue electa concejala con 24 500 votos, convirtiéndose en una de las mujeres indígenas más votadas.

Durante este periodo promovió políticas públicas que garantizan la inclusión, el desarrollo y el bien común, especialmente en proyectos sociales direccionados a grupos vulnerables.

Su compromiso por trabajar en la búsqueda de oportunidades y soluciones para afrontar los retos de la modernidad permitió que recibiera la condecoración de la Asamblea Nacional Dra. Matilde Hidalgo de Prócel.

También el Ministerio de Salud Pública le nombró Embajadora de la vida, por su labor desplegada a favor de la salud física y mental en las mujeres.

Además, recibió los premios: Mujer líder del año, otorgado por el Global Académicos Internacional y de Mujer líder de América, concedido por Linda Romero, directora de Mujeres Reales EC.

Madre solidaria con los niños

Cristóbal Caluña, primo en segundo grado, contó que en las comunidades indígenas es conocida como una mujer altruista y colaboradora. Recordó que durante la pandemia por el covid-19, puso en marcha la campaña Estudiando desde casa. Ayudó a los niños con la entrega de equipos tecnológicos para que puedan educarse vía Internet.

El proyecto contó con el apoyo de un grupo de concejales, la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Sierra Centro y la empresa privada. En la primera fase del plan, que arrancó en octubre del 2020, distribuyó 30 computadoras entre nuevas y usadas.

Estos equipos fueron donados por la Universidad Indoamérica, las cooperativas de ahorro Chibuleo, La Merced, Ambato, Kullki Wasi y Urku Seguros. En total se distribuyeron más de 150 en todo el cantón.

Ahora como la nueva Alcaldesa de Ambato trabajará para convertir a la capital del Tungurahua como una ciudad inclusiva e intercultural. Tratará de unir a todos los sectores para lograr ese desarrollo económico político y social que necesita.

