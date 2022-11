Decreto de condonación de deudas no estará listo el viernes 18 de noviembre

Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, durante una rueda de prensa. Foto: Twitter @panchojimenezs

El Decreto sobre condonación de deudas no estará listo para este viernes 18 de noviembre, fecha plazo que dio la Fenocin para no movilizarse en provincias de la Costa ecuatoriana.

Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, explicó en entrevista con Teleamazonas este 16 de noviembre que prevé que el documento esté listo el 20 de noviembre o a inicios de la siguiente semana, es decir desde el 21 de noviembre.

"Estamos trabajando en ese Decreto. Hay unos temas técnicos que deben ser priorizados. Tiene que ponérsele plazo al proceso de condonación porque sino sería una cuestión abierta y eso generaría un riesgo financiero en la institución", dijo Jiménez.

El funcionario agregó que están dentro del plazo para cumplir los acuerdos y aseguró que no le preocupa el anuncio de Fenocin.

Movilización

La mañana del 14 de noviembre, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y la Plataforma de la condonación de las deudas anunciaron que suspenden la movilización prevista para el 15. Esperaban el Decreto de la condonación de hasta los USD 10 000 hasta el 18 de noviembre.

La movilización estaba prevista para las provincias de Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

“Siendo sensibles a esto, vamos a esperar el Decreto hasta el día viernes para que no nos digan intransigentes, revoltosos. Para que no nos digan que no escuchamos, que no dialogamos. Esperamos que el Decreto del día viernes, señor ministro Francisco Jiménez, señor presidente Guillermo Lasso, salga hasta los USD 10 000”, manifestó el dirigente de Fenocin, Gary Espinoza.

La condonación de deudas hasta los USD 10 000 está previsto y acordado en dos documentos: En el artículo 196 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal y esto, a su vez, ratificado en el acuerdo de la mesa de banca pública y privada.

En la ley se establece que la condonación de aplicará en entidades del sector público, aunque no especifica en cuáles. En cambio, el acuerdo puntualiza solo a BanEcuador como la institución financiera encargada de implementar el instrumento jurídico para la condonación.

