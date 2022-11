Fenocin y Plataforma de la condonación de deudas aplazan movilización

Imagen referencial. La Fenocin y la Plataforma de la condonación de deudas aplazaron la movilización prevista para el 15 de noviembre. Foto: Archivo EL COMERCIO

Redacción EL COMERCIO (I)

La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y la Plataforma de condonación de deudas anunciaron este 14 de noviembre de 2022 que aplazan la movilización hasta este viernes 18 de noviembre.

Los dirigentes de las organizaciones expresaron la decisión conjunta a través de una rueda de prensa desde Guayas. La movilización estaba prevista para el 15 de noviembre en Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. Los dirigentes enviaron un mensaje al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

Gary Espinoza, presidente de la Fenocin, dijo que la resolución se tomó al ser sensibles con la situación de la delincuencia que hay en el Ecuador, principalmente en Esmeraldas y Guayas.

“Siendo sensibles a esto, vamos a esperar el Decreto hasta el día viernes para que no nos digan intransigentes, revoltosos. Para que no nos digan que no escuchamos, que no dialogamos. Esperamos que el Decreto del día viernes, señor ministro Francisco Jiménez, señor presidente Guillermo Lasso, salga hasta los USD 10 000”, manifestó Espinoza.

La condonación de deudas hasta los USD 10 000 está previsto y acordado en dos documentos: En el artículo 196 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal y esto, a su vez, ratificado en el acuerdo de la mesa de banca pública y privada.

En la ley se establece que la condonación de aplicará en entidades del sector público, aunque no especifica en cuáles. En cambio, el acuerdo puntualiza solo a BanEcuador como la institución financiera encargada de implementar el instrumento jurídico para la condonación.

Sin embargo, Espinoza espera que la condonación se cumpla no solo para deudas en BanEcuador, sino también en casos de créditos vencidos en la Corporación Financiera Nacional y en el Banco Nacional de Fomento, en liquidación.

Otros pedidos de las organizaciones sociales

Espinoza pide que el Decreto establezca que, si un deudor tiene un crédito de más de USD 10 000, “se le condone los USD 10 000 y el resto salga para reprogramación”. Además, se debe disponer en el documento que BanEcuador y el resto de entidades financieras “cese la persecución a los deudores” porque amenaza con quitar los bienes, añadió.

El representante de la Fenocin aprovechó para reiterar al Gobierno que haga respetar el precio de sustentación de productos agropecuarios. Así también, que exista control a precios de insumos para la agricultura.

Respeto a precios oficiales de arroz, maíz, soya, control a piladoras, a la elevación de costos de insumos agrícolas, entre otros, ejemplificó anteriormente César Pérez, coordinador General de la Plataforma.

En la reunión del 7 de noviembre, los delegados del Ministerio de Gobierno indicaron a los dirigentes de la Fenocin que cuentan con un proyecto borrador y que el Decreto estaría listo el 17 de noviembre. “Esperamos que este Decreto salga tal como lo dice el espíritu de la ley para que los beneficiarios puedan recibir esta condonación”, mencionó.

La fecha de la movilización por la condonación se aplaza hasta conocer la respuesta del Gobierno y evaluarla. Pero las organizaciones participaran en la conmemoración del centenario de la masacre de obreros de 1922. Será a las 15:00 en Guayaquil.

