Decreto de condonación de deudas se firmaría en tercera semana de noviembre

Ministro de Gobierno dice que no hay justificación para que la Fenocin se movilice e insiste en que se cumplirá con la condonación de deudas de hasta USD 10 000 de forma escalonada. Foto: Twitter de Ministerio de Gobierno.

Karina Sotalín (I)

Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, rechazó la movilización anunciada por la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) para el 15 de noviembre. Adelantó que, en esta semana, posiblemente, se decrete la condonación de deudas de hasta USD 10 000.

La Fenocin es una de las tres organizaciones indígenas que formó parte del proceso de diálogo con el Gobierno y que respalda la movilización de la denominada Plataforma de condonación de las deudas. Esta congrega a agricultores, artesanos y emprendedores de la región Costa.

Pero, “no está claro si quieren hacer una movilización, una celebración o una conmemoración porque lo están relacionando con la masacre obrera (en Guayaquil) que tuvo lugar en noviembre de 1922. Lo que sí está claro es que el Gobierno ha cumplido con todos y cada uno de los compromisos de las mesas de diálogo”, señaló Jiménez durante una entrevista en radio América este 14 de noviembre de 2022.

En ese contexto dijo que está prevista la emisión del Decreto Ejecutivo sobre la condonación de deudas de hasta USD 10 000, aunque no precisó la fecha. “Seguramente se estará adoptando en el transcurso de la semana. Lo que está claro es que el Gobierno ha refrendado su condición de cumplir con los 218 acuerdos de las mesas de diálogo”, reiteró.

El Ministro explicó que el cumplimiento de la condonación debe ser escalonado y que en función de aquello se está estableciendo un cronograma con plazos, se busca evitar la iliquidez de BanEcuador.

Espera que las organizaciones sociales con intención de movilizarse tengan claro esos aspectos y no incidan en generar inestabilidad ciudadana “porque no hay ninguna razón para eso”.

Plan de Creación de Oportunidades

Jiménez aseguró que ninguno de los acuerdos de las mesas de diálogo está por fuera del Plan presentado por el Gobierno para llevarlo a cabo hasta el 2025.

La condonación de hasta USD 10 000 se cumplirá por ser un acuerdo del diálogo y porque consta en la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, recordó el funcionario de Estado. El artículo 196 dispone que las entidades financieras públicas condonen créditos o activos de préstamos de hasta USD 10 000.

“El Gobierno ha hecho absolutamente todo para evitar paralizaciones, pero no es que ha abierto sus cartas de forma indiscriminada, sino que con responsabilidad y liderazgo del Presidente de la República se ha sentado, con sus ministros, a escuchar las solicitudes de las organizaciones sociales. Los cuales se los ha atendido”, destacó.

Para Jiménez resulta inexplicable que la Fenocin quiera movilizarse y se sienta insatisfecha cuando fue parte del diálogo en las mesas. “Hay una hoja de ruta trazada y estaremos a la expectativa de lo que decida esta organización. No abandonamos la esperanza de que recapaciten y que se den cuenta que una movilización no tiene ningún sentido. Sobre todo no está justificada por los hechos”, enfatizó.

Evitó anticipar las acciones que tomará el Gobierno si se concreta la medida de hecho. Advirtió que se aplicará la ley con racionalidad porque el país necesita producir.

Mesa de seguimiento

Existe una metodología armada y una coordinación que se reunirá de forma bimensual para verificar la ejecución de los acuerdos. Una semaforización permitirá observar el avance o rezago de los mismos. Una primera evaluación se hará en una semana, explicó Jiménez. Los 218 acuerdos están clasificados en cuatro categorías que se ejecutarán en diferentes plazos.

Respecto a la situación de inseguridad que atraviesa el país, el Ministro insistió en llamar a la madurez política de las organizaciones políticas que cuestionan al Gobierno. Hizo un llamado a que depongan su actitud “cortoplacista”. El correísmo ha buscado pescar a río revuelto con el intento de destitución de Guillermo Lasso en junio, cuestionó.

Visita nuestros portales: