¿Qué enseñarán a los miembros de mesa en las capacitaciones?

Los miembros de mesa acuden a los puntos fijos para realizar las capacitaciones con personal del Consejo Nacional Electoral. Foto: CNE

Orlando Silva (I)

Los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) deberán realizar una capacitación para las elecciones de 2023. Esta instrucción será de forma presencial y obligatoria para cada uno de los miembros de mesa seleccionados. Algunos lineamientos serán los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) enseñará a las personas que estarán en las JRV.

Hasta la mañana del viernes 11 de noviembre de 2022, el CNE notificó al 50% de los ciudadanos que conforman las mesas electorales. Según el calendario electoral las capacitaciones se harán hasta el 5 de febrero de 2023 a nivel nacional. Un total de 279 244 ciudadanos fueron elegidos para formar parte de las Juntas Receptoras del Voto.

Capacitaciones a los miembros de mesa

Duran alrededor de 1 hora y 30 minutos.

Se enseña el procedimiento para instalar una mesa.

Se indica cómo deben manejar los documentos electorales.

Personal del CNE explicará cómo se tendrán que recibir las votaciones.

Se capacita también para que sepan cómo se desarrolla el voto asistido y preferente.

Para el escrutinio se realizarán ejercicios prácticos para saber cómo deben llenar las actas, el proceso de escrutinio.

También se indica cómo realizar el embalaje y envío de los documentos.

Los horarios para las capacitaciones serán desde las 08:00 hasta las 20:00 de lunes a domingo en las diferentes Delegaciones Provinciales. Es importante que las personas conozcan los puntos fijos que definió el CNE para que las personas tengan otras opciones de lugares para realizar esta instrucción. Si las personas no acuden a realizar esta actividad tendrán una sanción económica.

Multas a los miembros de mesa

El ciudadano que no realice la capacitación del CNE tendrá una sanción económica del 10% del Salario Básico Unificado (SBU), es decir, con base a la remuneración de este 2022, deberá cancelar USD 42,50.

La persona que no asista a su Mesa electoral para formar la Junta receptora del voto será sancionada con el 15% del SBU y, según la remuneración de este 2022, tendrá que pagar USD 63,75.

Si una persona abandona la mesa sin justificar, tendrá un castigo de 11 a 20 salarios básicos, que según el ingreso en este 2022 se deberá pagar entre USD 4 675 y USD 8 500. Esta es una infracción que se considera grave.

La multa por no asistir a votar es del 10% del SBU, USD 42,50.

Las personas que no puedan acudir a su recinto electoral el día de las elecciones, podrán ir a otro lugar de votación para pedir un certificado de asistencia. Sin embargo, este documento no lo exime de pagar la multa por no ir a votar o no presentarse a mesa.

Visita nuestros portales: