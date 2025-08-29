El presidente Daniel Noboa suspendió su viaje a Vietnam, prevista del 30 de agosto al 2 de septiembre, informó la Cancillería este viernes 29 de agosto de 2025. Con la visita a los príncipes en Tokio, el mandatario concluyó las actividades en Japón.

El motivo de la suspensión de la visita de Daniel Noboa a Vietnam

La nueva gira de Daniel Noboa contemplaba la visita a Japón y Vietnam hasta el 2 de septiembre.

La Cancillería informaron ayer que Noboa concluyó su agenda en Japón con la visita a los príncipes en Tokio.

Desde este 30 de agosto (29 en Japón), estaba previsto que el mandatario llegue a Vietnam.

Sin embargo, la tarde de este viernes, la Cancillería ecuatoriana informó que la cita se pospuso “por mutuo acuerdo”, debido a temas de agenda del Presidente ecuatoriano.

En Vietnam, Noboa iba a reunirse con el primer ministro Pham Minh Chinh, entre otras actividades.

La Cancillería no ha dado a conocer para cuándo se reprogramará la visita a Vietnam y tampoco se ha informado de las actividades del mandatario.

La visita de Daniel Noboa a los príncipes, en Tokio

El presidente Daniel Noboa Azin, concluyó su agenda oficial en Japón con un encuentro con Sus Altezas Imperiales, el Príncipe y la Princesa Herederos Akishino.

La audiencia se realizó en la residencia del Príncipe Akishino, en Tokio, y constituyó un gesto de cordialidad y respeto mutuo.

En el encuentro, el presidente Noboa agradeció la hospitalidad recibida durante su visita y subrayó los más de cien años de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón, construidas sobre la cooperación y la amistad.

En ese sentido, reconoció el apoyo brindado por el país asiático en situaciones de emergencia y resaltó el aporte de la comunidad japonesa en Ecuador como un vínculo humano y cultural de gran valor.

Biodiversidad y ambiente

El mandatario también compartió la prioridad que Ecuador otorga a la conservación de su biodiversidad, tema de especial interés para Sus Altezas Imperiales.

Se destacó el valor e interés mutuo de las investigaciones para la protección medioambiental, especialmente en una de las reservas más importantes del país: las Islas Galápagos.

La audiencia con los Príncipes Herederos Akishino representa un hecho de relevancia diplomática, pues la Casa Imperial es la institución más antigua del Japón y símbolo de unidad nacional.

“Estos encuentros no son frecuentes para mandatarios extranjeros, lo que le otorga un valor especial y refuerza la consideración hacia la relación entre Ecuador y Japón“, señaló la Presidencia.

