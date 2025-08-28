El presidente Daniel Noboa fue recibido por los príncipes herederos de Akishino en Tokio, informó la Presidencia, este jueves 28 de agosto de 2025. Con esta actividad, el mandatario concluyó su agenda oficial en Japón.

La visita de Daniel Noboa a los príncipes, en Tokio

El presidente Daniel Noboa Azin, concluyó su agenda oficial en Japón con un encuentro con Sus Altezas Imperiales, el Príncipe y la Princesa Herederos Akishino.

La audiencia se realizó en la residencia del Príncipe Akishino, en Tokio, y constituyó un gesto de cordialidad y respeto mutuo.

En el encuentro, el presidente Noboa agradeció la hospitalidad recibida durante su visita y subrayó los más de cien años de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón, construidas sobre la cooperación y la amistad.

En ese sentido, reconoció el apoyo brindado por el país asiático en situaciones de emergencia y resaltó el aporte de la comunidad japonesa en Ecuador como un vínculo humano y cultural de gran valor.

Biodiversidad y ambiente

El mandatario también compartió la prioridad que Ecuador otorga a la conservación de su biodiversidad, tema de especial interés para Sus Altezas Imperiales.

Se destacó el valor e interés mutuo de las investigaciones para la protección medioambiental, especialmente en una de las reservas más importantes del país: las Islas Galápagos.

La audiencia con los Príncipes Herederos Akishino representa un hecho de relevancia diplomática, pues la Casa Imperial es la institución más antigua del Japón y símbolo de unidad nacional.

“Estos encuentros no son frecuentes para mandatarios extranjeros, lo que le otorga un valor especial y refuerza la consideración hacia la relación entre Ecuador y Japón“, señaló la Presidencia.

