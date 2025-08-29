La visita de Daniel Noboa a Japón dejó mensajes políticos y económicos para Ecuador. El presidente buscó abrir un nuevo mercado para productos como camarón y flores, reforzar la cooperación energética y avanzar hacia un tratado de libre comercio.

Aunque se anunciaron inversiones y gestos diplomáticos, expertos advierten que el verdadero impacto de la gira dependerá de la firma de acuerdos formales y de una mejor comunicación de resultados hacia el país.

Daniel Noboa busca abrir el mercado de Japón para Ecuador

Noboa expuso en Tokio las ventajas de Ecuador para atraer inversión y pidió eliminar las barreras que limitan el acceso de productos ecuatorianos al mercado japonés.

Para el analista político Rafael Silva, este paso tiene un valor estratégico porque rompe la dependencia de Ecuador con sus principales socios actuales: Estados Unidos, la Unión Europea y China.

“Japón representa un mercado tecnológico y diverso, con espacio para camarón, flores y otros productos. Abrirse hacia ese país puede dar competitividad a los exportadores ecuatorianos”, explicó Silva.

Además, recordó que durante la gira se firmó un memorando entre Petroecuador y Jetro, la agencia de comercio exterior japonesa. Ese documento no equivale a un tratado comercial, pero abre el camino para formalizarlo en los próximos meses.

Inversiones japonesas en Ecuador tras la gira de Noboa

En el foro empresarial realizado en Tokio, Noboa presentó las ventajas del país en sostenibilidad y seguridad jurídica.

La empresa Suzuki Ecuador anunció una donación de 1,1 millones de dólares al programa social Jóvenes al Volante y una inversión de 5 millones de dólares para empleo.

El constitucionalista Edison Guarango valoró estos gestos, pero señaló que aún falta dar un paso decisivo.

“Las visitas diplomáticas sirven para afianzar lazos, pero sin tratados firmados seguimos en las nubes. Lo importante es que los anuncios se concreten en acuerdos bilaterales que entren en vigencia”, afirmó.

La reunión de Noboa con el primer ministro japonés

La reunión de Noboa con el primer ministro japonés Shigeru Ishiba y el recibimiento por parte de la familia imperial marcaron un hito en la agenda diplomática. Según Silva, ese gesto otorga legitimidad al presidente y fortalece la relación con Japón.

“No cualquiera es recibido por la familia real de un país. Eso reviste al Gobierno de confianza y abre una hoja de ruta en economía, tecnología y seguridad jurídica”, dijo el analista.

Sin embargo, Silva también cuestionó la falta de comunicación del Gobierno sobre los alcances concretos de la gira.

Explicó que la Presidencia no difundió con detalle los logros, posiblemente para no generar una desconexión con la crisis hospitalaria que vive Ecuador.

Balance final de la gira de Noboa en Japón

Los expertos coinciden en que la gira dejó avances en el plano diplomático y señales de confianza para los empresarios japoneses.

Pero también resaltan que los verdaderos beneficios para Ecuador se verán solo cuando se firme un tratado de libre comercio y se concreten las inversiones.

“El impacto estratégico de este viaje se medirá a largo plazo, cuando se refleje en exportaciones, empleo y nuevas inversiones”, concluyó Silva.