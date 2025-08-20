El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, abrió este miércoles 20 de agosto de 2025 su agenda oficial en Argentina con encuentros empresariales de alto nivel, informó la Presidencia. Durante la jornada, presentó la oferta exportable del país y los beneficios que brinda Ecuador para atraer inversión extranjera.

Más noticias

Acompañado de su equipo de trabajo, Noboa destacó que su administración promueve un modelo de desarrollo productivo basado en sostenibilidad, rentabilidad y estabilidad, con el objetivo de atender las necesidades de la población más vulnerable.

Estabilidad y confianza para invertir en Ecuador, mensaje de Daniel Noboa a Argentina

El mandatario subrayó los avances de su gobierno en seguridad y economía, factores que, según dijo, han generado un clima de confianza y estabilidad. Esto añadió, impulsa el crecimiento productivo y abre nuevas oportunidades para la inversión extranjera.

#ElNuevoEcuador abre camino a nuevas oportunidades en Argentina. 🇪🇨🤝🇦🇷



En el marco de su agenda oficial en Argentina, el presidente @DanielNoboaOk mantuvo una reunión con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.



Este encuentro busca fortalecer la cooperación bilateral,… pic.twitter.com/oiboxgyiWG — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 20, 2025

Luis Alberto Jaramillo, ministro de Comercio Exterior, Producción e Inversiones, también participó en los encuentros. En su intervención, resaltó la importancia de fortalecer los vínculos con el Mercado Común del Sur (Mercosur) como plataforma para dinamizar el comercio y la integración regional.

Le puede interesar: Banano deshidratado inicia la reapertura del mercado de Brasil para Ecuador

Inversión de Argentina en Ecuador

Entre 2023 y 2024, Ecuador recibió 18,60 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) desde Argentina. Los sectores que concentran este flujo son minas y canteras (83 %), servicios empresariales (16 %) y otras actividades relacionadas.

El ministro Jaramillo señaló que existen amplias oportunidades en energías renovables, especialmente en proyectos hídricos y eólicos. Además, recordó que Ecuador ofrece contratos de protección a la inversión que aseguran incentivos tributarios, acceso a arbitraje y estabilidad por hasta 15 años para proyectos superiores a 1 millón de dólares.

Lea también: Daniel Noboa inicia gira por cuatro países este domingo 17 de agosto

Oferta exportable y oportunidades para Ecuador en Argentina

En el plano comercial, el gobierno ecuatoriano expuso la calidad de productos como pitahaya, aguacate, maracuyá y camarones. “Este año se prevé alcanzar los 8 000 millones de dólares en exportaciones de camarón”, afirmó Jaramillo.

Por su parte, Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, destacó que Ecuador es visto ahora como un país con gran potencial. “Celebramos la visita del presidente Noboa con todo su equipo para estrechar aún más los lazos que nos unen”, señaló.

Ecuador, un socio estratégico

Los espacios de diálogo encabezados por Noboa permitieron posicionar a Ecuador como un país abierto al mundo y dispuesto a trabajar con socios estratégicos en la región. Con ello, el gobierno busca fortalecer la relación bilateral con Argentina y atraer más capital que impulse el desarrollo productivo nacional, agregó la Presidencia del Ecuador.

Enlace externo: Presidencia del Ecuador

Te recomendamos