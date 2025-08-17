El presidente de la República, Daniel Noboa, iniciará este domingo 17 de agosto de 2025 una nueva gira internacional. Esta comenzará en Brasil y lo llevará luego a Uruguay y Argentina, y estará acompañado de varios funcionarios, entre ellos la canciller, Gabriela Sommerfeld.

Está previsto que la gira por el Cono Sur se desarrollará del 17 al 22 de agosto de 2025.

Esta es la agenda de la gira por el Cono Sur

Según lo previsto, el presidente Daniel Noboa viajará el 17 de agosto a Brasil, el 18 se reunirá con Lula da Silva y el Parlamento. Posteriormente, el 19 de agosto, se trasladará a Uruguay, en donde también se reunirá con el primer Mandatario, Yamandú Orsi, y el empresariado, con el que pretende diversificar y ampliar el intercambio comercial.

La agenda en Uruguay busca atraer inversión sobre todo en las áreas de servicios, inteligencia artificial, sector inmrobiliario y puertos.

Noboa llegará a Argentina el 20 de agosto, en donde se reunirá con el presidente Milei, con quien se tiene prevista una agenda más amplia y avanzada en temas de seguridad. Igualmente, se reunirá con empresarios en busca de inversión.

Ahí busca fortalecer la cooperación bilateral en sectores estratégicos como seguridad, comercio, minería, energía renovable y biotecnología. También tendrá encuentros con la Cámara de Diputados, con la comunidad de estudiantes y con empresarios, entre otros compromisos.

Viaje a Japón

Del 24 al 30 de agosto, Noboa visitará Japón, donde se reunirá con el primer ministro, Ishiba Shigeru, “lo que representa una oportunidad estratégica para consolidar y fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países”.

“Japón es un socio clave para el Ecuador en Asia y este tipo de encuentros al más de alto nivel constituyen una manifestación clave de voluntad política para profundizar el diálogo bilateral y avanzar hacia una cooperación más estructurada y diversificada”, explicó la vocera Carolina Jaramillo esta semana.

La canciller Sommerfeld comentó previamente que viajó por invitación del Canciller de Japón previo al viaje del Presidente.

Con Japón, se busca que con la visita de Noboa se avance en una propuesta de apertura comercial a través de un convenio multilateral comercial para aumentar las exportaciones y fortalecer inversiones.

En la visita se prevé firmar el memorándum de entendimiento entre la organización de Comercio Exterior de Japón (Jetro, por sus siglas en inglés) y Pro Ecuador, con Noboa como testigo de honor, avanzó Jaramillo al anotar que esta agenda permitirá abordar de manera directa la profundización de los vínculos económicos y comerciales entre ambos países.

La canciller Gabriela Sommerfeld destacó que los viajes del presidente buscan crear oportunidades, aumentar exportaciones, traer mayores inversiones, pero sobre todo la creación de más plazas de empleo.

