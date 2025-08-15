El presidente Daniel Noboa entregó beneficios a 400 emprendedores y becas a 600 mujeres en Guayas este viernes 15 de agosto de 2025.

Los beneficios entregados por Daniel Noboa a emprendedores y mujeres

El presidente Daniel Noboa se trasladó este viernes a Samborondón y Guayaquil para entregar beneficios a emprendedores y mujeres, respectivamente.

Emprendedores

El presidente Daniel Noboa oficializó la primera etapa de esta iniciativa mediante la cual, a través de recursos no reembolsables, se beneficiará a 400 emprendedores del país.

El Gobierno, a través del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS), promueve el proyecto “Mi Tienda del Nuevo Ecuador”.

El objetivo es fortalecer las capacidades comerciales de los propietarios de tiendas del país.

El Gobierno destinó un total de 780 000 en recursos para que los 400 tenderos potencien sus negocios y atender mejor a los suyos.

El proyecto tendrá alcance para en 23 provincias.

La iniciativa busca elevar la productividad de las tiendas de barrio en zonas urbanas y rurales y combina la entrega de capital de trabajo, mediante cofinanciamiento, junto con un programa integral de fortalecimiento.

Este programa incluye capacitación, asistencia técnica especializada y apoyo para la adquisición de mobiliario y equipamiento productivo.

Mujeres

El presidente Daniel Noboa entregó becas a 600 mujeres en Guayaquil como parte del programa “Emprende con propósito, liderazgo y autonomía para una nueva vida”.

El programa de educación continua se imparte en alianza con la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG).

Las mujeres accederán a una formación académica virtual en liderazgo, capacidades técnicas y emprendimiento.

De ellas, 300 iniciarán sus estudios en octubre próximo y el resto a partir de 2026.

Esta cifra se suma a las 409 000 becas entregadas en la administración de Daniel Noboa.

“En nuestro gobierno ⁠tenemos un enfoque hacia la equidad y el cierre de brechas históricas de exclusión y marginación, por ello la mayoría de becas que hemos entregado han sido para mujeres”, dijo Noboa.

Hoy #ElNuevoEcuador entregó 600 becas a mujeres que son parte del programa de Educación Continua “Emprende con propósito, liderazgo y autonomía para una nueva vida”, quienes en el pasado no estaban atendidas, hoy nosotros creemos en ellas.



— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 15, 2025

