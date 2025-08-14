Daniel Noboa, mediante decretos ejecutivos 85, 87, 89 y 90, nombró cuatro nuevos embajadores de Ecuador en el exterior para cumplir con sus respectivas funciones diplomáticas.

Embajadores de Ecuador en el exterior

El presidente Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo 85, nombró a Patricia Terán Basso como embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el Gobierno de la Mancomunidad de Australia.

Patricia Terán es una reconocida presentadora de la televisión ecuatoriana y en los últimos años se destacó en espacios de consejos de salud.

En el Decreto Ejecutivo 86, Daniel Noboa agradeció los servicios prestados a la señora Silvia Yolanda Espíndola Arellano y dio por terminadas sus funciones como embajadora del Ecuador ante el Gobierno de Panamá.

En el Decreto Ejecutivo 87, el Presidente agradeció también los servicios prestados por el señor Pascual Eugenio del Cioppo Aragundi y dio por terminadas sus funciones como embajador del Ecuador ante el Gobierno del Estado de Qatar. Así como de las concurrencias ante el Reino Hachemita de Jordania, el Gobierno de la República Islámica de Pakistán y el Gobierno del Estado de Kuwait, con sede en Doha, Qatar.

Así, nombró a Pascual Eugenio del Cioppo Aragundi como embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Ecuador ante el Gobierno de la República de Panamá.

Nuevos embajadores de Alemania y Marruecos

De igual manera, con el Decreto Ejecutivo 88, Ecuador agradeció los servicios prestados por el señor Diego Fernando Morejón Pazmiño y dio por terminadas sus funciones como embajador del Ecuador ante la República Federal de Alemania.

Así como, de las concurrencias ante el Gobierno de la República de Lituania, el Gobierno de la República de Letonia, el Gobierno de la República de Estonia y el Gobierno de la República Checa, con sede en Berlín, Alemania.

En su reemplazo, Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo 89, nombró a Vicente Francisco Albornoz Guarderas como embajador de la República del Ecuador ante la República Federal de Alemania.

Por último, el Presidente de la República nombró a Diego Fernando Morejón Pazmiño como embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Ecuador ante el Reino de Marruecos.

Con ello, Noboa completó cuatro nuevos embajadores de Ecuador en la noche del 13 de agosto.

