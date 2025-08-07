El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 78 para nombrar a la nueva embajadora de Ecuador en Francia. Se trata de Ana María Pesantes Salazar.

El documento se hizo público este 6 de agosto de 2025, a través de la página oficial de la Presidencia.

El Primer Mandatario encargó la ejecución del Decreto Ejecutivo al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Ana María Pesantes fue candidata a la Vicepresidencia por el Movimiento Construye, como dupla de Juan Fernando Velasco.

Ella cumplía funciones como Secretaria Técnica de la Iniciativa de Paridad de Género, una propuesta promovida por el Presidente y apoyada por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Pesantes, además, colaboró con Noboa durante su ejercicio en la Asamblea Nacional entre 2021 y 2023.