El presidente Daniel Noboa informó la comitiva que lo acompañará en su próximo viaje a Brasil, Uruguay y Argentina durante una nueva gira internacional.

Daniel Noboa visitará Brasil, Uruguay y Argentina

A través del Decreto Ejecutivo 92, Daniel Noboa oficializó su gira internacional entre el 17 y 22 de agosto de 2025. Visitará tres países de Sudamérica: Brasil, Uruguay y Argentina.

En el documento detalló los seis funcionarios que lo acompañarán:

Ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld

Ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo

Ministro del Interior, Jhon Reimberg

Ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo

Secretaria General de Comunicación de la Presidencia de la República, Cynthia Gellibert

Secretario General de Integridad Pública, José Julio Neira

Adicional, la Secretaría General de Administración Pública asignará una comitiva de apoyo.

Los viáticos y demás gastos que represente este viaje se cubrirán con el presupuesto de las instituciones a las que pertenecen los miembros de la comitiva, señala el decreto.

Agenda de Daniel Noboa en estos países

La portavoz del Gobierno Nacional, Carolina Jaramillo, informó este 12 de agosto cómo se realizará la agenda internacional que cumplirá el presidente Daniel Noboa.

Según Jaramillo, el propósito de su visita a estos países de Sudamérica es “fortalecer las relaciones bilaterales en temas de seguridad, comercio y cooperación bilateral”.

Brasil y Uruguay

El 18 de agosto, Noboa se reunirá con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y autoridades legislativas. Al otro día, el 19 de agosto, el mandatario viajará a Uruguay, en donde mantendrá un encuentro con el presidente Yamandú Orsi.

En este encuentro también participarán autoridades parlamentarias y representantes de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

Se prevé realizar un evento con 100 empresarios, inversionistas y exportadores de la región.

“Se busca atraer inversión al Ecuador, sobre todo en servicios, inteligencia artificial, sector inmobiliario y puertos”, indicó la Portavoz.

Argentina y próximo viaje a Japón

Finalmente, el Presidente visitará Argentina entre el 20 y 21 de agosto. Se realizará un encuentro con su homólogo Javier Milei, la Cámara de Diputados, estudiantes y empresarios.

Luego que cumpla con esta agenda, Noboa viajará a Japón, del 24 al 30 de agosto. Allí se reunirá con el primer ministro Ishiba Shigeru y se prevé que participe como testigo de honor en la firma de un Memorando de Entendimiento entre Jetro y Pro Ecuador, organismos oficiales de comercio.

