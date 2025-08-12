Quito amaneció con buses estacionados junto al Coliseo General Rumiñahui. Desde ellos descendían grupos con banderas, pancartas y gorras. Llegaron desde Tungurahua, Santo Domingo, Ventanas y otras zonas del país. En la avenida Patria, organizadores orientaban a los asistentes para que se dirigieran a la Caja del Seguro, punto de partida de la marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa.

Motivo de la marcha de Daniel Noboa

La convocatoria a la marcha de este martes 12 de agosto de 2025 buscó rechazar la decisión de la Corte Constitucional de suspender artículos de tres leyes urgentes que, según el Gobierno, resultan clave en la lucha contra el crimen organizado.

Desde temprano, el tránsito en Quito se volvió lento por cierres y aglomeraciones. Un fuerte resguardo policial y militar custodiaba el recorrido. Inhibidores de señal bloquearon el uso de drones y transmisiones en vivo. Incluso hubo un helicóptero sobrevolando el sector con militares armados.

Valla cayó sobre manifestantes en el puente del Guambra

A las 09:00 ocurrió el primer incidente. En el puente del Guambra, una valla publicitaria cayó sobre varias personas.

El cartel, que promovía la marcha y contenía mensajes contra los jueces de la Corte, estaba sobre una estructura metálica sin base fija.

El ECU 911 informó que dos personas sufrieron heridas y las trasladaron a casas de salud. En el sector, otras vallas con los rostros y nombres de los nueve jueces incluían el mensaje: “Estos son los jueces que nos están robando la paz. Firmaron contra leyes que nos protegían”. Estaban a lo largo de la ruta de la movilización.

Uno de los carteles con los rostros de los nueve jueces de la Corte Constitucional. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO.

Inicio de la marcha hacia la Corte Constitucional

A las 11:40, Daniel Noboa llegó a la Caja del Seguro. Desde allí se inició la marcha hacia la Corte Constitucional, acompañado por los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo. Miles de personas se unieron al recorrido.

La portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, afirmó que la movilización no utilizó recursos públicos y que la ciudadanía asistió de manera espontánea.

Carteles y mensajes opuestos en la marcha

Durante el recorrido, se observaron carteles con frases como “Sin seguridad no hay futuro” “No se juega con la seguridad del pueblo” y “El pueblo marcha por su seguridad”. Estaban pegados en postes.

Quienes respaldaban a Noboa portaban mensajes como “No queremos jueces corruptos”. En los alrededores de la Corte Constitucional, opositores -que no eran pocos- levantaron carteles con la frase “Fuera Noboa ladrón”.

Opositora sostiene un cartel contra Daniel Noboa. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO.

Una bandera gigante de Ecuador avanzó sostenida por decenas de personas. Vendedores ofrecieron helados, agua de coco, jugos, gorras y sombrillas.

Discurso breve de Daniel Noboa frente a la Corte Constitucional

Noboa llegó a la Corte Constitucional con chaleco antibalas y custodia militar. Desde una camioneta, pronunció un discurso corto y rápido, como es costumbre:

“Estamos aquí para buscar justicia y paz. No vamos a permitir que el cambio se estanque por nueve personas que ni siquiera dan la cara”. Luego se retiró escoltado.

Respuesta de la Corte Constitucional a la marcha

La Corte Constitucional emitió un comunicado en el que denunció que el 11 de agosto de 2025 retiraron las vallas de seguridad del edificio sin previo aviso y que el perímetro permaneció militarizado.

También señaló que colocar imágenes de jueces incrementa el riesgo a su seguridad e integridad personal.

El organismo expresó que respeta la protesta pacífica, pero exigió que se mantuviera el respeto a la independencia judicial. Indicó que las audiencias públicas sobre las leyes cuestionadas comenzarán el 18 de agosto y que todavía no existe un fallo definitivo.