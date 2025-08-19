El presidente Daniel Noboa viajó a Uruguay en el marco de su gira regional y mantuvo un encuentro con su homólogo Yamandú Orsi en la sede del Poder Ejecutivo.

Durante la cita, ambos mandatarios resaltaron la necesidad de trabajar en conjunto y ratificaron la disposición de estrechar los vínculos bilaterales.

Como parte de la agenda, se suscribieron dos convenios de cooperación en los ministerios de Defensa e Interior, enfocados en seguridad.

Noboa agradeció la apertura de su contraparte para dialogar sobre las prioridades de cada país y coincidió en que lo fundamental es atender los problemas de la ciudadanía.

Intercambio de visiones y traspaso regional entre Ecuador y uruguay

Orsi destacó la oportunidad de intercambiar visiones sobre economía y geopolítica. Subrayó además las similitudes entre ambas naciones y la importancia de consolidar lazos con países vecinos en una región caracterizada por la ausencia de conflictos bélicos.

La visita oficial incluyó también la reunión de cancilleres, en la que Ecuador entregó a Uruguay la presidencia pro tempore del Consenso de Brasilia.

Noboa estuvo acompañado de una delegación encabezada por la canciller Gabriela Sommerfeld. Tras Montevideo, su agenda continuará en Argentina, luego de haber iniciado la gira en Brasil.

Agenda oficial de Daniel Noboa en Uruguay

De acuerdo con el cronograma, a las 12:00 se realizó la reunión entre Noboa y Orsi, mientras que a las 12:50 se llevó a cabo la suscripción de instrumentos bilaterales.

Para la 13:00 está prevista la declaración conjunta a la prensa y a las 14:00 se desarrollará un almuerzo oficial en honor al mandatario ecuatoriano.

Noboa suscribió los acuerdos y luego ofreció una conferencia de prensa, junto a su homólogo uruguayo.