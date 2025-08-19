El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, logró un acuerdo clave durante su visita oficial a Brasil, donde se reunió con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva. Tras el encuentro, Lula anunció la próxima reapertura de las importaciones brasileñas de camarón y banano ecuatorianos, suspendidas desde 2024 y 2019, respectivamente.

Más noticias

Banano de Ecuador quedó fuera del mercado de Brasil en 2019

El 6 de marzo de 2019 se prohibió el ingreso del banano de Ecuador a Brasil tras una decisión judicial, que dejó sin efecto la normativa que permitía la importación de banano ecuatoriano. Esto sucedió después de una demanda de productores locales, quienes alegaron riesgos de plagas y competencia desleal.

Posteriormente, el 18 de marzo, el Gobierno brasileño oficializó la suspensión, cerrando el mercado. Esta medida afectó al sector exportador ecuatoriano, ya que Brasil es un mercado de gran consumo, con 212 millones de habitantes.

Brasil prohibió la importación de camarón de Ecuador en 2024

El Gobierno de Brasil prohibió la importación de camarón ecuatoriano desde el 9 de diciembre de 2024, alegando “irregularidades sanitarias” y en defensa de sus productores locales.

La medida, adoptada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), afectó directamente a Ecuador, que es el principal exportador mundial de camarón. Asimismo, hasta esa fecha abastecía más del 40% de las importaciones brasileñas.

El banano y camarón de Ecuador volverán a Brasil

Tras la reunión de los mandatarios, el presidente Lula anunció la reapertura de las importaciones brasileñas de camarón y banano de Ecuador. Se empezará con la apertura a la banana deshidratada y hasta el fin de año se concluirá el análisis de riesgo para la fruta, dijo.

El mandatario brasileño también señaló que ambos gobiernos estaban “atentos a la necesidad de reanudar la importación de camarones”, y a su vez, aseguró que confía que el Gobierno ecuatoriano también estará atento a recibir los productos de interés de Brasil, comenzando con la carne de cerdo, sin dar más detalles.

Además, señaló la necesidad de actualizar el acuerdo comercial de Ecuador con el Mercosur, que tiene más de 20 años de vigencia. Esta demanda será presentada a los demás socios del grupo, que son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, dijo.

Compromisos de apertura

Durante la comparecencia conjunta, Lula también señaló su disposición a reducir aranceles que afectan a otros productos ecuatorianos, con el objetivo de equilibrar las relaciones comerciales.

El mandatario brasileño advirtió que esta cooperación se desarrolla en un escenario internacional complejo, marcado por la guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

El encuentro de los mandatarios, realizado el 18 de agosto de 2025, en el Palacio de Planalto fue la primera visita oficial de un presidente ecuatoriano a Brasil en 18 años.

Comercio entra Ecuador – Brasil

El comercio no petrolero entre Ecuador y Brasil cerró 2024 con un saldo desfavorable de 814 millones de dólares, según cifras de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor). A pesar del incremento de las exportaciones, las importaciones tuvieron mayor peso.

En 2024, las exportaciones no petroleras ecuatorianas hacia Brasil alcanzaron 132 millones de dólares, lo que representó un incremento del 14% frente a 2023. Este crecimiento respondió a la mayor colocación de minerales, plásticos, conservas de atún, vehículos y camarón. Estos cinco productos concentraron el 65% del total exportado.

Actualmente, más de 215 productos nacionales llegan al mercado brasileño, a través de la actividad de unas 130 empresas ecuatorianas. Sin embargo, Brasil apenas ocupó el puesto 24 como destino de las exportaciones no petroleras, lo que refleja el reto de diversificar y ampliar la presencia en ese mercado.

Importaciones de maquinaria y vehículos lideran

En contraste, las importaciones no petroleras desde Brasil llegaron a 946 millones de dólares. El monto representa una disminución del 17% en 2024, en comparación con 2023, pero siguen siendo más relevantes que las ventas ecuatorianas.

Los principales rubros importados fueron maquinaria, vehículos, papel, plásticos y equipos eléctricos, que en conjunto representaron el 48% del total.

Del total importado, cerca del 69% corresponde a insumos productivos, es decir, bienes utilizados en la fabricación local. Esto demuestra que Brasil sigue siendo un socio clave para el abastecimiento de la industria ecuatoriana.

Primer semestre 2025, un retroceso

En el primer semestre de 2025, la balanza comercial mostró un panorama mixto. Las exportaciones no petroleras cayeron 7%, mientras que las importaciones crecieron 3% respecto al mismo periodo del año pasado. Este comportamiento mantuvo la tendencia de déficit y evidencia los desafíos de competitividad que enfrenta Ecuador en el mercado brasileño.

Enlace externo: Comparecencia conjunta de los presidentes de Ecuador y Brasil

Te recomendamos