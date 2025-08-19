El presidente de la República, Daniel Noboa, llega este martes 19 de agosto de 2025 a Montevideo, capital de Uruguay, en el inicio de la gira que lo llevará por el Cono Sur.

Más noticias

Daniel Noboa se reunirá con el presidente de Uruguay

El presidente Daniel Noboa continúa con la gira presidencial luego de su paso por Brasil hacia Uruguay, donde cumplirá esta agenda:

A las 12:00 está prevista la reunión con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. A las 12:50, se realizará la suscripción de instrumentos bilaterales.

Luego, a las 13:00 está previsto que se ofrezcan declaraciones de prensa de los presidentes de Ecuador y Uruguay.

Un almuerzo oficial se ofrecerá en honor al presidente Daniel Noboa Azín a partir de las 14:00.

La visita a Uruguay busca también reuniones con el empresariado, con el que pretende diversificar y ampliar el intercambio comercial.

La agenda en Uruguay tiene por objetivo atraer inversión sobre todo en las áreas de servicios, inteligencia artificial, sector inmobiliario y puertos.

Luego, Noboa pasará a Argentina el 20 de agosto, en donde se reunirá con el presidente Milei, con quien se tiene prevista una agenda más amplia y avanzada en temas de seguridad. Igualmente, se reunirá con empresarios en busca de inversión.

Ahí busca fortalecer la cooperación bilateral en sectores estratégicos como seguridad, comercio, minería, energía renovable y biotecnología. También tendrá encuentros con la Cámara de Diputados, con la comunidad de estudiantes y con empresarios, entre otros compromisos.

Viaje a Japón

Del 24 al 30 de agosto, Noboa visitará Japón, donde se reunirá con el primer ministro, Ishiba Shigeru, “lo que representa una oportunidad estratégica para consolidar y fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países”.

“Japón es un socio clave para el Ecuador en Asia y este tipo de encuentros al más de alto nivel constituyen una manifestación clave de voluntad política para profundizar el diálogo bilateral y avanzar hacia una cooperación más estructurada y diversificada”, explicó la vocera Carolina Jaramillo esta semana.

La canciller Sommerfeld comentó previamente que viajó por invitación del Canciller de Japón previo al viaje del Presidente.

Con Japón, se busca que con la visita de Noboa se avance en una propuesta de apertura comercial a través de un convenio multilateral comercial para aumentar las exportaciones y fortalecer inversiones.

En la visita se prevé firmar el memorándum de entendimiento entre la organización de Comercio Exterior de Japón (Jetro, por sus siglas en inglés) y Pro Ecuador, con Noboa como testigo de honor, avanzó Jaramillo al anotar que esta agenda permitirá abordar de manera directa la profundización de los vínculos económicos y comerciales entre ambos países.

Lee también: Daniel Noboa finalizó su gira en Emiratos Árabes Unidos

La canciller Gabriela Sommerfeld destacó que los viajes del presidente buscan crear oportunidades, aumentar exportaciones, traer mayores inversiones, pero sobre todo la creación de más plazas de empleo.

Te recomendamos