El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió este lunes 18 de agosto de 2025 a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, en el Palacio de Planalto. La visita marca el primer encuentro oficial entre ambos mandatarios y se desarrolla en un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos.

Lula y Noboa buscan fortalecer la cooperación bilateral. El presidente brasileño pretende ampliar los lazos comerciales y minimizar el impacto de los aranceles impuestos por Washington, mientras que Ecuador comparte el mismo interés, dado que también enfrenta gravámenes a sus exportaciones.

En 2024, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 1 100 millones de dólares, con un saldo favorable para Brasil, que exportó hacia Ecuador bienes por 970 millones. La visita abre la posibilidad de diversificar la relación económica y abordar nuevas áreas de cooperación, como medio ambiente y cambio climático, especialmente en la Amazonía.

El Gobierno brasileño también prevé presentar a Noboa sus planes para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), que se celebrará en noviembre en Belém. El presidente ecuatoriano participará en reuniones bilaterales y posteriormente ofrecerá una declaración conjunta con Lula a los medios.

Hoje recebemos no Palácio do Planalto o presidente do Equador, Daniel Noboa. Vamos debater temas importantes para os dois países, como comércio bilateral, investimentos, desenvolvimento social, ciência e tecnologia, integração sul-americana, meio ambiente e mudança do clima… pic.twitter.com/vPY1hpzNZG — Lula (@LulaOficial) August 18, 2025

El Mandatario brasileño escribió en su cuenta oficial de X que el encuentro con Noboa servirá para debatir temas relevantes para ambas naciones, como comercio bilateral, inversiones, desarrollo social, ciencia y tecnología, integración sudamericana, medio ambiente y cambio climático.

Además del encuentro con Lula, la agenda de Noboa contempla un almuerzo oficial en Itamaraty y reuniones con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados de Brasil.

Con estas citas, el mandatario ecuatoriano cierra su visita de Estado en Brasilia antes de continuar hacia Uruguay, segunda parada de su gira regional.

Conozca la agenda internacional que mantendrá el presidente @DanielNoboaOk en Brasil este 18 de agosto de 2025. #ElNuevoEcuadorImpulsa 🇪🇨🤝🇧🇷 pic.twitter.com/PyhSXeqyEA — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 18, 2025

