El presidente de la República, Daniel Noboa, llegó este lunes 18 de agosto de 2025 a Brasilia, capital de Brasil, en el inicio de la gira que lo llevará por el Cono Sur.

Agenda de Daniel Noboa en Brasil

Daniel Noboa comienza este lunes una gira que lo llevará a Brasil, Uruguay y Argentina. Estará acompañado de varios funcionarios, entre ellos la canciller, Gabriela Sommerfeld.

La gira por el Cono Sur está prevista hasta el 22 de agosto, luego de lo que irá a Japón.

En Brasil, Noboa busca darle un nuevo impulso en la relación bilateral en material de cooperación, educación, inversiones y comercio.

Pese a las diferencias ideológicas de ambos dirigentes, Brasil y Ecuador defienden un mayor comercio entre ambos países y una mayor integración latinoamericana.

Según la cancillería brasileña, el intercambio comercial entre ambos países creció el año pasado hasta 1 090 millones de dólares, con un superávit para Brasil, que le vende a Ecuador principalmente papel y cartón, automóviles, trigo y centeno, y calzado.

Los productos ecuatorianos más importados por Brasil son plomo, residuos de metales de base, pescados, crustáceos, moluscos, artículos de confitería, y placas, tiras y láminas de plástico.

Según el Gobierno brasileño, Lula y Noboa se reunirán en el Palacio presidencial de Planalto a partir de las 11:00 hora local (14:00 GMT) del lunes y después ambos se desplazarán al Palacio de Itamaraty, la sede de la Cancillería, para un almuerzo.

En la tarde, Noboa tendrá reuniones con los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, así como con miembros de la Corte Suprema.

La agenda de las conversaciones con los líderes del Congreso incluye asuntos como medioambiente, desarrollo sustentable, integración regional y comercio exterior, “pero también los impactos de los aranceles impuestos por Estados Unidos”, según la agencia oficial de noticias del Senado brasileño.

La canciller, Gabriela Sommerfeld, destacó que los viajes del presidente buscan crear oportunidades, aumentar exportaciones, traer mayores inversiones, pero sobre todo la creación de más plazas de empleo.

