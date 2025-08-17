El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe este lunes 18 de agosto de 2025 en Brasilia a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa. Ambos buscan impulsar la relación bilateral y, además, Lula quiere abordar los aranceles que Estados Unidos impuso a sus socios.

En las últimas semanas, Lula conversó con gobernantes de distintos países para articular una respuesta conjunta a los aranceles de Estados Unidos. Con Noboa también tratará el tema, según fuentes diplomáticas brasileñas.

Más noticias

Aranceles de Estados Unidos afectan a Brasil y Ecuador

Estados Unidos impuso desde el 6 de agosto un arancel adicional del 50 % a las importaciones de productos brasileños, lo que convirtió a Brasil en el país más golpeado por la guerra comercial.

En el caso de Ecuador, se fijó un arancel adicional del 15 %.

Noboa busca reforzar cooperación con Brasil

De acuerdo con fuentes diplomáticas, la visita de Noboa estaba prevista antes de que Donald Trump anunciara los nuevos aranceles. Sin embargo, la reunión también servirá para analizar la guerra comercial.

Tras una sanción condicionada por Trump a la suspensión de procesos judiciales contra Jair Bolsonaro, Lula intensificó gestiones para abrir nuevos mercados a los productos que Estados Unidos dejó de comprar.

El Gobierno ecuatoriano informó que Noboa aprovechará su visita oficial para reforzar la cooperación en educación, inversiones y comercio.

Esta información le puede interesar: Daniel Noboa viajará a tres países junto con seis ministros y secretarios

Comercio bilateral entre Brasil y Ecuador

Pese a las diferencias ideológicas de sus mandatarios, Brasil y Ecuador promueven un mayor comercio e integración regional.

La cancillería brasileña señaló que el intercambio comercial alcanzó 1 090 millones de dólares en 2024, con superávit para Brasil. Ese país exporta a Ecuador papel y cartón, automóviles, trigo, centeno y calzado. En cambio, Brasil importa de Ecuador plomo, residuos de metales de base, pescados, crustáceos, moluscos, artículos de confitería y plásticos.

Agenda oficial de Daniel Noboa en Brasil

Según el Gobierno brasileño, Lula y Noboa se reunirán este lunes en el Palácio do Planalto a las 11:00 (hora local) y luego compartirán un almuerzo en el Palacio de Itamaraty.

En la tarde, Noboa mantendrá reuniones con el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, y jueces de la Corte Suprema.

El Senado brasileño informó que la agenda con los líderes del Congreso incluirá medioambiente, desarrollo sustentable, integración regional, comercio exterior y los efectos de los aranceles de Estados Unidos.

Primera visita de Noboa tras su reelección

Esta es la primera visita de Daniel Noboa a Brasil desde su reelección en abril de 2025.

Brasil también será el primer destino de su gira internacional, que incluye Uruguay y Argentina. En este recorrido lo acompañan varios funcionarios, entre ellos la canciller Gabriela Sommerfeld.